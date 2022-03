Illusionize lança EP colaborativo “Control”, em parceria com Plastic Robots

Confirmado no Rock in Rio deste ano, um dos principais produtores da música eletrônica divulga seu novo trabalho

Após ser confirmado em sua terceira apresentação seguida no Rock in Rio, Illusionize, um dos principais produtores da música eletrônica brasileira, lança sua primeira colaboração do ano com o dançante e sombrio EP “Control”, em parceria com o duo Plastic Robots. Esse é um lançamento do selo Elevation Music Records.

Ouça “Control EP” aqui

Assista ao vídeo de “Body Control” aqui

Assista ao vídeo de “Boom” aqui

Foto/Reprodução

“Eu conheci o Dan e o Nando do Plastic Robots no primeiro evento que toquei fora do estado de Goiás, em 2015… Na época eu estava começando minha aventura por esse mundão vei sem porteira… De lá pra cá compartilhamos muitas ideias e duas delas estão aqui para vocês agora. Espero que curtam esse EP tanto quanto a gente curtiu produzir, tenho certeza que é apenas o começo de uma parceria forte”, avalia o artista.

Com passagens por festivais como o Tomorrowland Brasil e Lollapalooza, Illusionize é a persona artística do goiano Pedro Mendes que usa em sua música pontos da cultura das ruas do Centro-Oeste, se tornando um expoente em mostrar uma visão diferente dessa área do país para o mundo. Seu lançamento mais recente é uma versão de “Innina Tora”, hit de Stylus Robb, unindo nostalgia e inovação com um olhar pop.

Assista “Innina Tora” aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produzir música de uma forma diferente e inusitada é o que motiva o duo catarinense Plastic Robots. Conhecido pelos sets cheios de contrastes e pelas apresentações intensas, o projeto de Nando Scheffer e Daniel Queiroz tem em seu histórico presenças em grandes festivais em vários lugares do mundo.

“São poucos artistas que têm uma conexão como tivemos com o Pedro nas produções. É muito perceptível as características de cada artista nas músicas. E no final das contas sempre essa combinação surge algo interessante. Nosso som sempre teve uma tendência a ser mais ‘dark’ e o Pedro sempre busca um som mais ‘alegre’. É justamente nesse contraste que as coisas acontecem”, contam eles.

Illusionize é um dos fundadores do selo Elevation Music Records, que busca trazer um olhar de arte para a cultura das pistas. O foco do selo é trabalhar em todas as áreas da criação com os artistas – do estúdio até as plataformas de streaming para elevar os criadores, como o nome sugere. Novo lançamento da iniciativa, “Control” está disponível em todas as plataformas de música.