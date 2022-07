Igor Tx se junta com Damas e Novin Yarp em “Slow Mo”

Tx dá início à fase solo com feats locais promissores e uma proposta que traz uma nova roupagem em seus trabalhos

O rapper Igor Tx lançou, nesta sexta-feira (22), o single “Slow Mo”. A faixa tem participação de Damas e produção do DJ Novin Yarp.

Residente no Guará, Tx fez diversas aparições em shows e outros eventos da cena do rap local junto do coletivo Aff Mídia. Agora, é hora de lançar uma fase solo.

Para marcar essa estreia, Tx aposta em “Slow Mo”, que traz um ritmo dançante e letra contagiante. A música retrata uma festa fictícia; os vocalistas fazem relações com as letras um do outro e brincam com os sentidos das frases, construindo uma conexão ao longo do som. Tx convidou Damas porque acredita que ele é uma das revelações da cena musical do DF.

Além do feat do Damas e da produção do Novin Yarp, o lançamento conta ainda com a parte visual, feita por George Lucas. O azul neon complementa a energia da faixa com vídeos rotativos e em câmera lenta e rotativos. A mixagem e masterização foi feita pelo próprio Tx, e a gravação rolou no estúdio de Ally Akin.

Ouça “Slow Mo”: