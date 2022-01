Humberto e Ronaldo lançam “Saudade Véia”

Single foi escolhido como música de trabalho e é a primeira novidade da dupla em 2022

Humberto e Ronaldo, conhecidos por sua qualidade sonora, timbre único e pelos seus mais de 14 anos de carreira, colecionam alguns hits, entre eles: “Romance”, “Chega Mais Pra Cá”, “Eu Vou Contar Pro Cêis”, “Só Vou Beber Mais Hoje”, “Dia De Sorte”, “Solteiro Sim”, “Não Fala Não Pra Mim”, “Tchau Brigado”, entre outros.

Super ecléticos, sempre apostaram nos mais diversos gêneros musicais. Depois dos últimos lançamentos com uma pegada mais moderna, e o projeto “Copo Sujo 2” que traz inéditas, mas principalmente regravações de grandes clássicos, a dupla lança, via ONErpm, o single “Saudade Véia”, que faz parte do novo DVD gravado em Goiânia/GO no final do ano passado.

Escolhida como música de trabalho e primeiro lançamento deste novo projeto, chega às plataformas de áudio às 21h e no YouTube na sexta-feira (28) às 10h.

“Nos empenhamos muito para trazer o melhor para o público, como sempre fazemos em nossos projetos” declarou Humberto. Já Ronaldo, fez questão de frisar que tem moda para todos os gostos “Vai das modas apaixonadas às modas sofridas, não vai faltar movidos para beber”.

“Saudade Véia” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Confira!!!