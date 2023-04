Hugo & Guilherme lançam mais duas canções do DVD ‘Original’: “Muitos desacreditaram da gente”

Dupla presente entre as mais ouvidas do país disponibiliza duas faixas inéditas do DVD

Hugo & Guilherme lançam mais duas canções do DVD Original e completam o EP1. “Planejei” e “Solteira mas é minha” chegam nas plataformas de áudio nesta quinta-feira, 20, às 20h. Os vídeos estarão disponíveis no canal oficial da dupla no Youtube nas próximas sextas-feiras às 12h, 21 e 28 consecutivamente.

Confira: https://ffm.to/originalep1

“Olha de onde eu vim e olha onde eu cheguei, planejei, planejei e Deus fez tudo melhor…”. A faixa foco “Planejei” chama atenção pela letra e videoclipe emocionantes, na qual Hugo & Guilherme compartilham um momento de nostalgia e gratidão. “Muita gente desacreditou da gente, esse cara batalhou muito para chegar onde ele está hoje. Eu cheguei na vida dele para somar, pode ter certeza que a gente está fazendo uma história brilhante. E vocês fazem parte da nossa história”, desabafa Guilherme.

Gravado em janeiro, o projeto já está na “boca do povo” com “Metade de mim” e “Mágica” dentre as 35 músicas mais ouvidas do principal streaming de música e mais de 61 milhões de plays somados no Spotify e Youtube. As duas inéditas completam o primeiro EP Original.