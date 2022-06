HODARI lança seu primeiro álbum homônimo com participações de grandes nomes

Luísa Sonza, BK, Luccas Carlos, Vitão e MIKUYM estão no novo projeto do artista, que conta com 13 faixas e já está disponível nas plataformas

Hodari, o artista nascido em Brasília e sediado em São Paulo, ao estourar com seu primeiro single autoral, “Teu Popô”, conseguiu, após três anos, desembocar em um belíssimo álbum de estreia, que leva o próprio nome.

No caso, o disco, traz 13 pedaços que contam a história de HODARI. O novo projeto já está disponível nas plataformas de streaming – chega ainda com o clipe da faixa “SEM MÉNAGE”, disponibilizado no canal oficial do artista no YouTube.

A história passa por funk, soul, samba, bolero, hip hop, pagode, sons africanos e latinos, reggae e R&B. Na trajetória pessoal, HODARI (nome de batismo, que significa dignidade em zulu) absorveu de ambos os avós e correu por bandas, desenhos, tatuagens e moda até chegar à carreira solo musical.

Foi em 2018 que veio “Teu Popô”. A faixa, que não é música de Carnaval, foi lançada durante a festa daquele ano – a canção cresceu organicamente e quando ele fez remix para canal de rap, ejetou-a como foguete até os tais 80 milhões de views.

O artista já se apresentou no Rio de Janeiro junto a Marcelo D2 e do palco foi convidado para formar a banda que integraria a turnê de “Amar é Para os Fortes”, do artista carioca.

HODARI continuou compondo, voltou para São Paulo, onde também tocou com o racional Edi Rock, com Di Ferrero (dois feitos, já que tivera bandas de emo a reggae em Brasília) e fincou bandeira com um EP no final do ano passado.

Sobre o álbum

Nas 13 faixas, HODARI trafega pelas mais diversas vertentes. “SIGNOS” abre com uma guitarra sacana à Nile Rodgers e deixa o som desaguar em Funk robusto e dançante. “KAMASUTRA BABY” faz uma curva para o Hip Hop e para sonoridade urbana que marca boa parte do decorrer do trabalho.

“S.E.X.O.” segue nessa toada, enquanto “SEM MÉNAGE” aponta para MPB e “SIRICUTICO” desemboca o arsenal em samba e pagode.

Foto/Reprodução

Os convidados são casos à parte. Luccas Carlos ativa o Trap junto ao Hip Hop em “SOL RAYO”, assim como Vitão em “ATMOSFERA” e MIKUYM em “JOVEM” com pegada de pop explícito na última. BK ajuda na métrica Rap de “TUDO PRO AR” “PRAYA E SOL”.

“AMOR DE CARNAVAL” e “TEU POPÔ” fizeram parte do EP e são amigas do ouvinte. Por fim, a faixa “EMBARCAÇÃO DO AMOR”, com Luísa Sonza, aparece para deixar um gostinho de quero mais.

Sobre o seu lançamento, o artista diz que mira longevidade. “Eu miro a longevidade da minha carreira. Álbum é uma verdadeira peça de arte, uma obra. É minha maior realização como artista até hoje”, justifica.

“HODARI” é um trabalho orgânico e delicado também. O entrosamento entre as composições do artista e a pilotagem de produção de Douglas Moda e Nave, e participação especial em “EMBARCAÇÃO DE AMOR” de Rafinha RSQ, são notadas no álbum.

“Meu objetivo foi filtrar pelo eu artístico. Exalar minha arte, em formato 360, já que ela vem da música mas também do cinema, da moda e de mais manifestações por onde transito”, diz, aceitando finalmente o sim do formato álbum como resposta.

Próximos passos

Em entrevista, HODARI revelou os artistas que ainda quer gravar. Para ele, Djavan e Gilberto Gil são grandes inspirações e seria uma honra estar com eles.

Sobre os próximos projetos, o artista já está se organizando para novas apresentações, cantando faixas do seu novo álbum. O primeiro show será na próxima semana, dia 23 de junho, no Sesc Pompeia, uma casa de show bem especial em São Paulo.

Foto/Reprodução

