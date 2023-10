Henrique & Juliano seguem lançando o DVD “To Be”

Seis novas faixas chegaram ontem (19) às plataformas de streamings

As primeiras seis músicas acumulam mais de 20 milhões de plays só no Spotify e agora Henrique & Juliano continuam os lançamentos do “To Be Nova Iorque”, quatro inéditas e dois medleys de regravações chegaram em todas as plataformas de streaming nesta quinta (19). A primeira inédita a ganhar vídeo oficial no YouTube será “Seu erro”, hoje (20), às 12h.

A dupla número 1 da Virgin Music apresenta mais um pouco do dia histórico vivido na Times Square em 19 de novembro de 2022. Henrique & Juliano se tornaram os primeiros brasileiros a gravar no coração de Nova Iorque, uma multidão presenciou a segunda parte do DVD “To Be” em comemoração aos 10 anos do primeiro projeto audiovisual gravado pelos irmãos tocantinenses.

O primeiro EP “To Be Ao Vivo Nova Iorque” já é um sucesso, e agora as faixas “Seu erro”, “Do outro lado da ligação”, “Paraíso em casa”, “Pilantra” e os medleys “Cidade vizinha / Acordo”, “Vidinha de balada / Nada nada” chegam nas plataformas para matar mais um pouco da curiosidade deste projeto. Assim como outras duplas Henrique & Juliano são acostumados a lançarem “guias” antes da gravação de algum DVD para que o público presente acompanhe na ponta da língua as novas canções, mas, para o “To Be” em Nova Iorque os irmãos preferiram manter a surpresa e deixar para que somente no lançamento fosse revelado as inéditas. Tamanha curiosidade levou à faixa “Quase algo” do EP1 ao Top 30 do Spotify Brasil.

“To Be”, o verbo ser e estar ganha uma nova visão para Henrique & Juliano, os irmãos nascidos em Palmeirópolis/TO: “De onde viemos e onde chegamos!”. O EP2 “To Be Ao Vivo em Nova Iorque” segue o molde do primeiro com inéditas e regravações intituladas pela dupla de “lado A”, ou seja, músicas trabalhadas, que marcaram a carreira de Henrique & Juliano e não podem sair do setlist até hoje.