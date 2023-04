Henrique & Juliano lançam o EP3 do álbum To Be

A inédita “Te esqueci sem querer” e o pout-pourri das regravações “O céu explica tudo/Ele quer ser eu/Tá namorando e me querendo” são os lançamentos da vez

Henrique & Juliano seguem trabalhando e colhendo bons frutos do projeto To Be. Duas músicas dos primeiros lançamentos já se consagram sucessos, “Traumatizei” e “Rancorosa” somam quase 80 milhões de players somente no Spotify, e estão há mais de um mês entre as 30 faixas mais ouvidas da mesma plataforma. Nesta quinta-feira (20), a dupla preparou mais uma novidade. A inédita “Te esqueci sem querer” e o pout-pourri das regravações “O céu explica tudo/Ele quer ser eu/Tá namorando e me querendo” chegam em todas as plataformas de áudio às 21h. No dia seguinte, a inédita ganha videoclipe às 12h no Youtube Oficial de Henrique & Juliano.

Confira nas plataformas: https://presave.umusic.com/to-be-ep3

As duas músicas integram o EP3 To Be e foram gravadas na primeira parte do projeto, no estádio Mané Garrincha, em outubro de 2022, com mais de 50 mil pessoas presentes. Eles escolheram gravar as faixas que não foram trabalhadas, até porque, os irmãos entendem que vale a pena apresentar estas canções para quem não conhece.

“O Céu explica tudo” deu nome ao DVD gravado no então Citibank Hall/SP em 2017- “Ele quer ser eu” foi extraída do registro feito em Recife em 2016 – “Tá namorando e me querendo” veio de um dos prometidos trabalhos da dupla em 2013 na cidade de Palmas.

Ainda está por vir a segunda parte do projeto To Be, gravado na Times Square e que irá trazer a regravação dos grandes sucessos de Henrique & Juliano, além de faixas inéditas.

Mesmo focados nos lançamentos, Henrique & Juliano arrumam tempo para administrar e gerenciar toda a carreira, os irmãos e parceiros de vida, fazem questão de acompanhar tudo de perto. Recentemente, realizaram o festival Surreal em São Paulo, que lotou o Distrito Anhembi. Idealizado pela dupla, o festival traz como uma das características a mistura de ritmos e chega a Brasília – com o sertanejo dos anfitriões, o forró de Nattanzinho e o eletrônico de Bhaskar, no dia 06 de Maio. Henrique & Juliano prometem que levará a megaestrutura do Surreal, inspirada nas grandes metrópoles para as principais praças do país no decorrer do ano.