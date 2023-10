Grupo de k-pop ‘MustB’ busca espaço no Brasil para música coreana

Desde o debut do grupo, em 2019, Taegeon, Wooyeon, Doha, Soohyun e Sihoo passaram os últimos anos trabalhando em canções e coreografias

Nathália Guimarães

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

O show do MustB no Brasil, realizado neste sábado (14), era um sonho para os fãs de k-pop e cultura coreana.

Desde o debut do grupo, em 2019, Taegeon, Wooyeon, Doha, Soohyun e Sihoo passaram os últimos anos trabalhando em canções e coreografias. O lançamento mais recente aconteceu em 22 de agosto, com o videoclipe da nova música chamada ‘Rush’, que faz parte do novo álbum single do grupo.

A novidade marca uma nova era do grupo: mais maduros e conquistando seu espaço também no Ocidente. Em entrevista coletiva em Brasília, realizada nesta sexta-feira (13), eles explicaram como estão se sentindo nessa nova fase. “Era um sonho vir ao Brasil, ficamos muito felizes de poder realizá-lo. Quero que quem não conheça comece a amar as músicas”, afirmou Wooyeon. Confira a entrevista completa!

É a primeira vez do MustB no Brasil. Como vocês se sentem com isso?

Wooyeon: Era um sonho vir ao Brasil, ficamos muito felizes de poder realizá-lo. Quero que quem não conheça comece a amar as músicas.

Taegeon: Eu sempre quis vir ao Brasil e fiquei muito feliz de realizar esse sonho. Tanto eu quanto o grupo.

Doha: Eu senti que as pessoas são muito amorosas! Hoje eu almocei um churrasco que estava delicioso e quero comer de novo.

Vocês já conheciam alguma coisa sobre o Brasil antes de virem para cá?

Sihoo: Eu conhecia o futebol.

Wooyeon: Sabia que todo mundo é bonito.

Taegeon: Conhecia o churrasco e o cuscuz

Soohyun: Já sabia que falavam português, muita gente não sabe disso e acham que os brasileiros falam espanhol.

Doha: Eu sabia sobre a Amazônia.

Como vocês esperam que o K-Festival possa contribuir para fortalecer os laços culturais entre o Brasil e a Coreia do Sul?

Wooyeon: No festival, não vai quem [só] gosta da cultura, mas quem também está interessado em se unir e conhecer [sobre]. Enfim, vai ser um evento muito legal.

Vocês imaginavam que ia fazer sucesso além do leste asiático? Como vocês veem que conquistaram fãs até no outro lado do mundo?

Taegeon: Estamos muito agradecidos porque treinamos muito para sermos um grupo de K-pop. Nós não sabíamos que teríamos essa dimensão, e estamos felizes de termos alcançado isso e de termos vindo para o Brasil.

Neste ano, vocês têm viajado para vários países. Como vocês se sentem de estar levando a cultura coreana e cantando nesses lugares?

Sihoo: É muito legal, eu não sabia que tinha tanta gente que escuta k-pop. Fiquei muito feliz que tenha se espalhado tão rápido e de saber que somos conhecidos.

Vocês gostariam de fazer parceria com algum artista brasileiro?

Doha: Eu não tenho uma pessoa específica na cabeça porque não conheço muitos artistas. Mas no futuro, gostaria sim. Estaria mais do que disposto a fazer um feat (parceria) no futuro com qualquer um que me chamasse. Acho a música brasileira muito energética e viciante, gosto bastante.

Em 2023, o MustB realizou um comeback (apresentação de novos trabalhos) com o lançamento do 5º single chamado ‘Rush’. Qual foi o conceito da música?

Soohyun: Para o conceito de Rush teve uma mistura com futebol [americano], aquela coisa doida, e estava muito quente na hora de gravar e nós corremos muito. Mas foi um dos mais memoráveis.

O grupo tem uma música que os fãs gostam muito, chamada ‘Love Formula.’ Qual é a fórmula do amor do MustB?

Taegeon: A fórmula, tanto de amor quanto de nós mesmos, são os Muffin’s (nome do fã clube do MustB). Amamos vocês!

Qual a parte mais difícil de um comeback?

Sihoo: Acho a dança, quando nós temos que performar.

Taegeon: Quando nós temos que cantar logo em seguida outra música, quando ainda estamos ofegantes e precisamos pegar um ar para cantar novamente.

Qual é a coreografia mais difícil e a mais fácil de apresentar?

Wooyeon: Eu acho a coreografia de ‘Rush’ a mais difícil, eu não tenho tempo de respirar, é uma coisa muito louca, um passo atrás do outro. Quando acaba eu fico com falta de ar. A mais fácil e que eu mais gosto de apresentar é a ‘Love Formula’, tanto que tem muitos challenges postados por aí e as pessoas conseguem seguir a coreografia.

Se vocês não fossem ídolos de k-pop, trabalhariam com o quê?

Sihoo: Eu seria dançarino.

Wooyeon: Seria modelo.

Taegeon: Eu trabalharia em uma cafeteria.

Soohyun: Seria professor de inglês ou streamer.

Doha: Sou dono da ‘Lotteria’, uma rede de hamburgueria na Coreia do Sul. É para vocês me avisem se tiver alguma abrindo aqui, quero ser CEO aqui também.

Existe algo que vocês ainda não tenham realizado na música ou em suas vidas pessoais?

Sihoo: Eu quero ser fortão! Quero ser um bodybuilder até o final do ano.

Wooyeon: Eu quero fazer uma tour pelo Brasil.

Taegeon: Eu quero que o show chegue muito rápido, estou muito ansioso para ver todos os Muffin’s.

Soohyun: Quero aprender português.

Doha: Quero fazer um canal no Youtube.

Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram?

Taegeon: Um dos momentos mais difíceis foi a pandemia [do coronavírus]. Não foi difícil só para nós, como um grupo, mas para todos que passamos pela pandemia. Mas nós conseguimos passar por isso.