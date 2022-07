Goo Goo Dolls anuncia novo álbum para agosto

É o 13º disco da banda, mas o primeiro a ser produzido pelo vocalista, John Rzeznik

O Goo Goo Dolls anunciou na última semana que o novo álbum da banda, Chaos In Bloom, chegará às plataformas digitais no dia 12 de agosto pela Warner Records. É o 13º disco, mas o primeiro a ser produzido pelo vocalista, John Rzeznik.

Com 36 anos de carreira, o Goo Goo Dolls lançou recentemente o single Yeah, I Like You, primeira amostra de Chaos In Bloom e uma crítica direta aos culto às celebridades e aparências. Com 10 faixas inéditas, o novo disco reflete o dia-a-dia com o mood do do isolamento e valorizando as relações, conforme Rzeznik afirmou.

Confira o tracklisting do álbum:

Yeah, I Like You War Save Me From Myself Let The Sun Loving Life Going Crazy Day After Day Past Mistakes You Are The Answer Superstar

Com informações do The Music Journal Brazil