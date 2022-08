Gilberto Gil substitui Alcione no Coala Festival e se junta a Maria Bethânia e Gal Costa

O cantor baiano sobe ao palco no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo), no dia 16 de setembro

Gilberto Gil vai substituir Alcione na oitava edição do Coala Festival. O cantor baiano sobe ao palco no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo), em 16 de setembro, acompanhado por Bem Gil (guitarra e baixo), Guilherme Lírio (guitarra e baixo), Marcelo Costa (bateria) e Flor Gil (teclado e voz).

Alcione passou por uma cirurgia em 17 de julho na região da coluna vertebral para tratamento de espondilolistese. A artista de 74 anos, que se apresentaria com a cantora Céu, precisou estender o período de recuperação e cancelar o show.

O Coala Festival em 2022 vai contar com três dias -16, 17 e 18 de setembro- pela primeira vez desde sua primeira edição em 2014.

Ainda há ingressos para o dia inicial (sexta), com preços que variam de R$ 105 a R$ 210, no site da Total Acesso. Por R$ 160, o fã pode comprar o ingresso solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento. Segundo a organização, todos que já haviam garantido ingressos para os dias 17 e 18 de setembro terão desconto de 20% na compra para o dia 16 de setembro.

“No momento, desejamos uma boa recuperação à Alcione e esperamos vê-la nos palcos muito em breve”, comenta Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival. “Ter o Gilberto Gil nesta edição de retomada é bastante simbólico. Ele esteve com a gente em nossa quinta edição e também no Coala VRTL, transmissão que fizemos durante a pandemia.”

Em 17 de setembro (sábado), sobem ao palco Gal Costa (com a participação de Tim Bernardes e Rubel), Alceu Valença, Ana Frango Elétrico, Bala Desejo, BK’ e Rachel Reis. E, no dia 18 de setembro (domingo), se apresentam Maria Bethânia, Rodrigo Amarante, Black Alien, Marina Sena, Nego Bala e Chico Chico com Juliana Linhares.

Com o anúncio de Gil, o Coala terá 3/4 dos Doces Bárbaros, reunião de 1976 com Bethânia, Gal e Caetano Veloso para comemorar 10 anos de carreira de cada um deles.

Programação do Coala Festival 2022

16 de setembro (sexta)

14h: abertura dos portões

14h: Gustavo Treze

14h40: Tasha & Tracie

15h20: Eunãotodoido

15h55: Liniker

16h45: Peroli

17h20: Gilberto Gil

18h20: Deekapz

18h55: Mayra Andrade

19h50: KL Jay

20h25: Djavan

17 de setembro (sábado)

11h: abertura dos portões e DJ set da curadoria

13h: Vitória Nicolau

13h30: Rachel Reis

14h10: Odara Kadiegi

14h45: Ana Frango Elétrico

15h25: DJ Tudo

16h: Alceu Valença

17h: BRIME

17h35: BK’

18h20: Ubunto

18h55: Bala Desejo

19h50: Tata Ogan

20h25: Gal Costa part. Rubel e Tim Bernardes

18 de setembro (domingo)

11h: abertura dos portões e DJ set da curadoria

12h30: Liz Tibau

13h15: Chico Chico e Juliana Linhares

14h: Miria Alves

14h35: Nego Bala

15h20: DJ Diaz

15h55: Marina Sena

17h20: Rodrigo Amarante

18h10: Cinara

18h45: Black Alien

19h40: Discopédia

20h25: Maria Bethânia

Coala Festival 2022

Quando: 16, 17 e 18 de setembro

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 105 a R$ 210

Mais informação: totalacesso.com.br