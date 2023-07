Gica completa 1 ano de carreira e anuncia novo audiovisual

No dia 27 de julho do ano passado, cantora carioca gravava o projeto Pagode da Gica. Agora, vem aí o “Da Rocinha para o Mundo”

Há exatamente um ano, em 27 de julho de 2022, a jovem pagodeira Gica lançava a primeira edição do “Pagode da Gica”, primeiro audiovisual da carreira que mudou a vida da artista. À época, os vídeos foram gravados com celulares, sem grandes recursos.

O “Pagode da Gica” tem duas edições: a primeira gravada no Grajaú, em São Paulo-SP, e a segunda, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde Gica nasceu. O projeto bombou, chegando a ser compartihado pelo jogador Neymar Jr.

“Lembro que no dia da gravação eu estava muito nervosa pois, naquele momento, estava realizando um grande sonho que era tocar, cantar e fazer pagode”, relembra a artista. Aquele projeto levou Gica a números significativos: são mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mais de 20 milhões de streams nas plataformas de áudio, mais de 35 milhões de visualizações no YouTube, uma agenda com uma média de 35 shows por mês e parcerias com nomes como Gaab e Vitinho.

“É muito incrível tanta coisa ter mudado em tão pouco tempo e ver o quanto eu precisei amadurecer e evoluir para fazer o sonho acontecer. É muito bom viver um sonho e enfrentar novos desafios todos os dias”, vibra.

Novo audiovisual

Agora, Gica se prepara para mais um passo na carreira. Em agosto, a artista deve lançar o “Da Rocinha para o Mundo”, novo audiovisual da carreira, gravado na favela X do Morro, em São Paulo-SP. O álbum terá 18 faixas, entre regravações e músicas inéditas.