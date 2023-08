Gabriel O Pensador anuncia “Cachimbo da Paz 2”, com Xamã e Lulu Santos

Faixa chegou às plataformas nesta sexta-feira, via ONErpm, e ainda conta com clipe no YouTube

O rapper Gabriel O Pensador está de volta à cena musical com o lançamento de “Cachimbo da Paz 2”. A faixa, que é uma continuação de um de seus maiores clássicos, chegou em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, via ONErpm. Além disso, o artista também presenteia os fãs com um videoclipe, disponível no canal oficial do cantor no YouTube.

Produzida por Kevin Afonso, “Cachimbo da Paz 2” reúne dois talentos notáveis da cena musical brasileira. A faixa conta com as participações especiais de Xamã e Lulu Santos, que emprestam suas vozes e estilos para essa colaboração.

O lançamento marca também o anúncio de um novo álbum de Gabriel O Pensador, intitulado “Antídoto para Todo Tipo de Veneno”. O álbum está repleto de feats, como a participação de Black Alien em “Nunca Tenha Medo” e Armandinho em “Liberdade”, entre outras. Já a faixa “Cachimbo da Paz 2” serve como um prelúdio para o que os fãs podem esperar deste novo.

Ouça “Cachimbo da Paz 2” nas plataformas digitais: https://onerpm.link/cachimbodapaz2