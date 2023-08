Celebridade do TikTok cai de penhasco em lava quente no Havaí

Caleb Coffee está hospitalizado com ferimentos graves após acidente; o jovem mostrou como está o seu rosto e agradeceu pelo apoio.

Meu Deus do céu, gente!! Acabei de saber que o Caleb Coffee, uma grande estrela do TikTok, caiu de um penhasco de mais de 18 metros no Havaí, nos Estados Unidos, direto para um leito de rochas de lava quente. A notícia foi dada pelo Just Jared nesta última quinta-feira (17) e informou que o jovem ainda está hospitalizado com ferimentos graves.

O influenciador de apenas 18 anos, mudou-se recentemente para o Havaí e enquanto caminhava com amigos na tarde de quarta-feira (16) o acidente aconteceu. Ele é seguido por onze milhões de pessoas no TikTok, ele gravou um vídeo para a plataforma do leito do hospital, com ferimentos no rosto e os dentes quebrados. Caleb agradeceu o apoio e ainda disse estar feliz por não ter quebrado a coluna.

“Queria agradecer a todos que estão. Acabei de descobrir que meu pescoço e coluna não estão quebrados! Quero agradecer principalmente a Deus. Essa não é a primeira vez que eu quase morro na minha vida. Quando eu era novo, tive grandes convulsões e quase morri. Ontem eu quase morri também. Foram 68 pés de altura (20 metros). Nem posso imaginar. Nem me lembro direito. Eu acordei e pensei que fosse morrer. Eu não morri. Obrigada Deus”, agradeceu ele.