Gabi Saiury e Lucas Aboiador se juntam em “Bebê”

Nova faixa foi lançada nessa sexta (04) e mescla sertanejo e funk, com uma perspectiva jovem

Após o sucesso de “Galopada Violenta”, com Melody, a cantora e influencer Gabi Saiury está de volta com mais um single, “Bebê”, parceria com Lucas Aboiador. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a nova faixa foi lançada nessa sexta (04) e mescla sertanejo e funk, com uma perspectiva jovem.

Com somente 16 anos, Gabi Saiury já reúne mais de 1 milhão de seguidores só em seu Instagram e está apostando completamente na carreira de cantora – conseguindo grandes resultados, por exemplo, já está com quase 400 mil ouvintes mensais no Spotify. “Bebê” é mais uma aposta da artista e da produtora que cuida de sua carreira, a Love Funk.

A escolha de fazer uma parceria com Lucas Aboiador foi importante para esse projeto também. Aos 17 anos, Aboiador é um fenômeno do forró e da cultura boiadeira, cada vez mais em alta – com essa colaboração ao lado de Gabi Saiury, os dois artistas trazem esse olhar mais jovem e conectam seus dois públicos.

Com uma proposta energética e dançante, “Bebê” promete encantar ouvintes de diversos gêneros musicais e envolver vários públicos. Ouça “Bebê” em todas as plataformas digitais.