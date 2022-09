Gabi Luthai lança o álbum “Até Aqui”

Após sete anos sem lançar um álbum, cantora surge com esse novo trabalho, que marca um novo momento de carreira

A cantora Gabi Luthai lançou, na última terça-feira (13), o álbum “Até Aqui”. Composto por sete músicas inéditas, o disco conta com a participação especial de Ávine Vinny na faixa “Não Tem Só Você”, um piseiro pop, que traz uma mistura bem gostosa e inusitada.

Após sete anos sem lançar um álbum, Gabi Luthai surge com esse novo trabalho, que marca um novo momento de carreira. A promessa é de trazer novos ritmos que inspiraram a artista ao logo dos anos fazendo releituras em seu canal do YouTube.

Outra faixa que merece destaque é “Você Sabe Bem”, escrita em homenagem ao seu marido, Teo Teló, produzida por Pe Lu.

Ouça o álbum completo:

Mais sobre Gabi Luthai

Gabi Luthai é mineira de Araxá. Cantora, compositora e youtuber, começou fazendo covers no YouTube, em 2007. Hoje, conta com mais de 2,6 milhões de inscritos e 285 milhões de visualizações, sendo proprietária de um dos canais de música independente com maior destaque no país.

“Respire Fundo” e “Ela Tá Voando” foram dois lançamentos de sucesso da cantora, atingindo milhões de plays e visualizações e mais de 180 mil vídeos criados pelos usuários nas plataformas tik tok e Instagram. Várias personalidades como Danielle Winits, Lexa, Ana Paula Siebert, Rafaella Santos e até o craque Neymar já compartilharam algumas de suas canções em suas redes sociais.