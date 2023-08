Gabi Fernandes lança “Carnaval Descompassado”, com participação de Falamansa

“Carnaval Descompassado” faz parte do novo projeto audiovisual de Gabi, intitulado “Aquela Vibe Interior”, gravado em Ribeirão Preto (SP)

Nesta sexta-feira (04), chegou aos aplicativos de música, via ONErpm, além de clipe no Youtube, a parceria de Gabi Fernandes com a banda de forró Falamansa. “Carnaval Descompassado” faz parte do novo projeto audiovisual de Gabi, intitulado “Aquela Vibe Interior”, gravado em Ribeirão Preto (SP).

Gabi Fernandes tem o sertanejo como base musical, mas ao longo dos 15 anos de carreira tem se destacado por misturar outros gêneros ao seu som, tendo como característica principal em seus trabalhos essa pluralidade de estilos, em que o grande objetivo é fazer boa música, música alegre e cheia de energia. Trazer a banda Falamansa para esse feat inédito imprimiu a leveza e alto-astral que “Carnaval Descompassado” pedia.

Composição da própria artista, “Carnaval Descompassado” fala sobre saudade e ter que conviver longe de alguém que você ama, seja qualquer vínculo de relacionamento que você tenha com essa pessoa. Um sentimento bom de olhar para a história que tiveram juntos e saber que por essa pessoa viveria tudo de novo. “A mensagem da música é muito forte. Eu acho que todas as pessoas do mundo tem alguém de quem você sente saudade, de quem você tem que conviver com essa falta. E ouvir ‘Carnaval Descompassado’ vai te fazer lembrar daquela pessoa”, explica a cantora.

Ouça “Carnaval Descompassado” em todas as plataformas digitais