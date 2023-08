Brasília ganha música própria da Barbie e websérie teen para resgatar a inocência

Todo o elenco da produção é de Brasília

A produtora Yellow Kollab, da empresária e fotógrafa Nathália Jaguaribe, já iniciou as gravações da websérie Yellow Teens. Com um elenco todo de Brasília, a ideia por trás do lançamento da série é criar um conteúdo voltado para o público infanto-juvenil e que preserve um mínimo de inocência em meio às novas dinâmicas sociais da internet.

O roteiro e a produção focam nas histórias repletas de aventura, amizade, mistério e muito ritmo, vividas por um grupo de amigas que frequentam a mesma escola e que adoram resolver enigmas, desvendar segredos e desmascarar vilões.

Enquanto as filmagens são realizadas, a Yellow Teens já começou os trabalhos de forma marcante, com o lançamento de uma música especial e exclusiva, inspirada no badalado filme da Barbie.

“Like a Barbie Girl” já está disponível em nas plataformas digitais.

Os episódios serão lançados pelo YouTube, sendo possível acompanhar notícias e novidades pelas contas da série nas redes sociais. Você não vai querer perder essa!

