Frank Ocean tem retorno controverso aos palcos e diz que não lançará nada agora

A edição deste ano do festival Coachella começou partindo ao meio o coração dos fãs do rapper Frank Ocean. Escalado como headliner, o músico subiu ao palco com aproximadamente uma hora de atraso e fez um show desorganizado no principal palco do evento, que ocorre no Empire Polo Club, na cidade de Indio, na Califórnia.



Havia grande expectativa. O rapper não lança um álbum de inéditas desde “Blonde”, de 2016, e não fazia shows desde o ano seguinte. De acordo com a Variety, os fãs ficaram confusos com longas pausas entre as músicas e não conseguirem ver o cantor durante a performance da música “Novacane”, quando ele foi rodeado por dançarinos.



Conversando com a plateia, Ocean falou sobre o tempo afastado dos palcos, a morte do irmão em 2020 e um possível novo álbum. “Todo mundo tem falado sobre como faz tempo [que não faço shows]. Senti a falta de vocês. Quero falar sobre porque estamos aqui, e não é por causa de um novo disco”, disse.



Ele afirmou que, sim, tem um novo trabalho a caminho, mas não para agora. “Minha vida mudou muito nos últimos anos. Meu irmão e eu costumávamos vir bastante a este festival.”



Quem estava em casa também não conseguiu ver muita coisa, pois Ocean não autorizou a transmissão. O show foi interrompido abruptamente pelo toque de recolher da polícia local. De acordo com o New York Times, Ocean não apresentou músicas inéditas, mas novas versões de músicas antigas, como “White Ferrari”, “Wise Man” e “Solo”. O rapper deve se apresentar novamente no festival no próximo domingo (23).



O Coachella deste ano começou na última sexta-feira (14) e continuou pelos dois dias seguintes, trazendo apresentações de nomes como Bad Bunny, Gorillaz, Björk, Blackpink, The Chemichael Brothers, Blondie, Wet Leg, FKJ, Rosalía, Charlie XCX, Willow e Christine and the Queens, entre outros.



PRÓXIMOS SHOWS DO COACHELLA

Sexta-feira (21): Bad Bunny, Gorillaz, The Chemichal Brothers, Blondie, Becky G, Wet Leg, Pusha T e FKJ, entre outros.

Sábado (22): Blackpink, Rosalía, Boygenius, Suicideboys, Charli XCX, Underworld e Labrinth, entre outros.

Domingo (23): Björk, Kali Uchis, Willow, Christine and the Queens, Noname, Alex G, Porter Robinson, A Boogie e Fisher