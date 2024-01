Francisco, el Hombre lança versão de “Andei Só”, de Natiruts, com orquestra argentina La Delio Valdez

A banda brasileira traz seu próprio som para o novo single, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, mesclando-a com o ritmo argentino

Trazendo a sonoridade energética da Francisco, el Hombre, a banda lança, nesta quinta-feira (11), sua mais nova faixa, “Andei Só”, uma releitura do clássico do grupo Natiruts. O novo single também explora a ligação latino-americana, trazendo a cooperativa de artistas argentinos La Delio Valdez para participarem.

Ouça “Andei Só”.

A Francisco, formada por Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff, já tem uma conexão com a cultura hispânica desde sua formação – mas, a colaboração em “Andei Só” é um momento especial, centralizando a importância que a Natiruts tem para além do Brasil, marcando a história do sul do continente.

“Sempre tivemos uma ligação com as músicas de Natiruts, é uma banda histórica no Brasil, que todo mundo conhece. Eles criaram muitas pontes entre esse cone sul do continente e a gente se identifica muito com isso”, afirma Mateo, vocalista da banda brasileira.

A nova versão da faixa clássica mescla os estilos da Francisco, el Hombre e da La Delio Valdez – criando uma canção que conta com momentos do reggae tropical do grupo nacional e seções com a cumbia – ritmo tradicional latino – da orquestra La Delio Valdez. Além disso, em ambos os momentos do single, algo se faz presente: a teatralidade dos artistas envolvidos.

Durante “Andei Só”, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, é possível ouvir os vocalistas expressando as emoções presentes na faixa, brincando com seus tons e ritmos, criando uma narrativa ao longo de “Andei Só”. Além disso, a nova versão traz uma perspectiva inovadora, adicionando um verso em espanhol.

“Faz alguns anos que estamos estudando a cumbia argentina e de olho nesta orquestra maravilhosa. Quando pensamos em chamar alguém para reposicionar essa música, La Delio Valdez veio rapidamente à nossa mente. São músicos incríveis que estão voando pelo mundo”, conta Mateo.

Sobre a importância dessa nova conexão Brasil-Argentina, Mateo aponta: “São 3 pilares que fundam a Francisco, el Hombre: a música como instrumento de mensagem, o amor pela música e valorizar as latino-americanidades”.

Finalizando com: “Sempre buscamos essas participações porque mostra ao nosso público a força que nosso continente tem por si só, culturalmente, e como é muito fácil dialogar com os países vizinhos. Temos muito a colaborar, muito a trocar e uma história com várias narrativas análogas a se fortalecerem”.

“Andei Só” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Sobre Francisco, el Hombre: Francisco, el Hombre é uma banda brasileira formada em 2013 pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte na cidade de Campinas, São Paulo. Foi indicada ao Grammy Latino em 2017 por melhor canção em língua portuguesa pela canção “Triste, Louca ou Má”.

