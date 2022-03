Florence + The Machine anuncia data do novo álbum e libera single ‘My Love’

Florence Welch informou em suas redes sociais que o trabalho será composto por 14 faixas e o descreveu como “um conto de fadas”

O novo álbum de Florence + The Machine já tem nome e data de lançamento: Dance Fever estará disponível nas plataformas de streaming no dia 13 de maio e o pré-save já está liberado.

Florence Welch informou em suas redes sociais que o trabalho será composto por 14 faixas e o descreveu como “um conto de fadas”.

A novidade veio junto com a liberação do clipe de My Love, terceiro single depois de King e Heaven Is Here. A banda britânica não lança um álbum desde High as Hope, em 2018.

Confira!!!

Estadão Conteúdo