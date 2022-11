Fiuk lança o single “Hater” em parceria com Projota

Faixa une o rock e o rap para tratar de um tema atual, a cultura do ódio nas redes sociais

O cantor Fiuk lançou, na última sexta-feira (4), o single “Hater”. Gravada em colaboração com o rapper Projota, a faixa chega acompanhada de clipe. Assista:

Composta por Jenni Mosello, Tie Castro, Guga Fernandes, Lucas Vaz, Stefano Loscalzo e Projota, a música une o rock e o rap para tratar de um tema atual, o ‘haterismo’. A cultura do ódio e do cancelamento, que é amplamente disseminada via redes sociais, é um assunto conhecido de ambos que já tiveram suas vidas e carreiras impactadas por ataques injustificados.

“Foi um prazer imenso receber esse convite do Fiuk, uma amizade que surgiu antes do BBB, e que permaneceu mesmo que tenhamos vivido aquela loucura toda que o jogo nos impõe. Acho ele extremamente talentoso e dedicado, e quando ele me enviou a guia da música eu pirei. O videoclipe ficou animal também, a gente tem a paixão por carros em comum, e quando ele me contou a ideia eu topei na hora. Espero que todos ouçam, assistam e curtam muito Hater, que trás misturas muito legais no estilo, e tô muito feliz com o resultado”, comenta Projota.

“Quando eu pensei no clipe, eu queria muito incluir o drift, que é um esporte que eu faço e sou apaixonado, mas que tivesse uma ligação com a ideia da música “metade hater e metade fã”. Relatar de certa forma algumas histórias e situações que muitos artistas vivem, inclusive eu e o Projota. E para que tudo isso acontecesse e essa mensagem fosse transmitida, nós precisávamos de um diretor muito assertivo e que tivesse bastante foco, já que não estávamos com um orçamento tão grande para fazer essa produção toda. Foi aí que o meu parceiro Conrado me sugeriu e apresentou o diretor Kenny. Depois de ver alguns de seus trabalhos e referências, confiei muito nele e fiquei muito satisfeito com o resultado. Sem dúvidas, foi o primeiro de muitos clipes que produzimos juntos”, c ompleta Fiuk.

“Hater” conta com produção musical de Lucas Vaz e A&R de Caco Grandino (NX Zero/Art Intel Music). O clipe é uma produção da Arkon Filmes, com direção de Kenny Kanashiro, que também assina o roteiro ao lado de Fiuk e Caco Grandino.