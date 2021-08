Festival Sinfônico II no VIBRAR

Orquestra Filarmônica de Brasília convida Sylvio Cesar, Bruna Ene e Ellen Oléria. Elvis Presley Sinfônico, 21h30 – Orquestra Filarmônica de Brasíliaconvida Renato Carlini

A Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) realiza, em parceria com o Parque Gastronômico VIBRAR, o Festival Sinfônico II, no próxima sexta-feira, 3 de setembro. A programação inclui dois shows que reúnem no palco grandes atrações nacionais e internacionais, com regência do maestro Thiago Francis.

No espetáculo de abertura do festival, às 20h, a Filarmônica convida o saxofonista soprano Sylvio Cesar e, na sequência, as cantoras e compositoras Bruna Ene e Ellen Oléria, apresentando repertório que contempla obras autorais e sucessos conhecidos do público, com arranjos especialmente elaborados pelo maestro e compositor Nilson Vieira.

Sylvio Cesar estudou na Escola de Música de Brasília e é professor e regente de bandas marciais com trabalho de excelência, além de idealizador de projetos artísticos em diversas escolas de Brasília. Como musicoterapeuta, leva o som que cura a diversos hospitais do Distrito Federal e entorno. Ao lado da Orquestra Filarmônica de Brasília, participou do projeto Concertos do Afeto realizados nos hospitais públicos em maio deste ano.

Bruna Ene, cantora e compositora cearense, se destacou internacionalmente com a música “Somos um Só”. Escolhida pela Cruz Vermelha como símbolo no combate a COVID-19, a música viralizou de tal forma que Bruna decidiu criar uma versão com legenda em inglês e também em Libras (Língua brasileira de sinais). Seus dois últimos lançamentos, Conselhos e Errante, mostram a versatilidade da artista, que leva ao palco composições autorais e grandes sucessos da música brasileira.

A brasiliense Ellen Oléria está comemorando 21 anos de carreira, com quatro álbuns em estúdio e vários prêmios em festivais de música. Em sua última turnê, ela percorreu o Brasil e também circulou pelo mundo: Espanha, França, Angola, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Japão e Taiwan. Em seu show afrofuturista, a artista toca com maestria ritmos brasileiros com tons e arranjos contemporâneos que remetem a uma música urbana. O repertório de Ellen Oléria leva ao público tanto suas composições quanto obras de outros grandes nomes da música brasileira que ganham nova identidade na interpretação de Ellen.

Elvis Presley Sinfônico

A segunda atração do Festival Sinfônico II é o internacional Renato Carlini, considerado pela crítica especializada o melhor cover de Elvis da América Latina.

Juntamente com a Orquestra Filarmônica de Brasília, Carlini e sua banda apresentam o show Elvis Presley Sinfônico, às 21h30, no palco do VIBRAR. O repertório, composto por mais de 23 sucessos, inclui sucessos como Blue Suede Shoes, Suspicious Minds, Always on my mind, Love Me Tender, entre outros.

A banda que acompanha Renato Carlini tem um trabalho extremamente fiel à obra original de Elvis Presley. Cada músico reproduz com precisão cada canção, mantendo a mesma versão e o tom original.

O espetáculo tem, entre vários títulos, o de vencedor do quadro “O maior imitador do Brasil”, do Domingão do Faustão. Já foi apresentado em uma centena de cidades do Brasil e mais de 12 Países, com destaque para temporadas em Las Vegas, Nova York, Paris, Roma, Buenos Aires, San Franciso, Punta Del Este, Madrid e Lisboa.

Uma curiosidade. Renato Carlini utiliza joias e trajes feitos pelos mesmos profissionais que atendiam Elvis Presley, trazendo maior fidelidade ao figurino.

O artista também possui incrível semelhança física, vocal e idade (42 anos), comparadas a Elvis Presley no Auge da carreira, o que ajuda, e muito, a transportar o público para uma verdadeira viagem de volta ao passado.

Homenagem e comemoração

O Festival Sinfônico II, além do seu viés artístico, presta homenagem aos profissionais de saúde, que estiveram na linha de frente no combate à COVID-19. Para esses profissionais, foram destinadas cortesias para os concertos, como forma de retribuição pela dedicação e cuidado humanitário nesse momento de pandemia.

Também é uma comemoração aos 36 anos da Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB), que mantém projeto musical e social de relevância para a Capital e entorno, como as ações formativas nas áreas de música, dança e teatro que integram o projeto Viva Arte Viva.

O Festival Sinfônico II, realizado com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, é uma iniciativa que promove uma série de ações como formação de plateia, intercâmbio entre artistas locais e do Brasil, garantindo a conectividade, mobilidade, acessibilidade, informação e comunicação, condições essenciais para o desenvolvimento do turismo na capital.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Filarmônica de Brasília foi criada em 1985 com apoio do professor, compositor e renomado Maestro Claudio Santoro. É organização sociedade civil de direito privado com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, com 36 anos de contribuição histórica ao Patrimônio Vivo da Cultura do DF.

Tem a finalidade de desenvolver em todos os gêneros atividades musicais relacionadas à orquestra e grupos de câmara, com objetivos sociais, culturais, artísticos e didáticos, de apoiar e estimular a produção e execução de programas e projetos voltados para incentivar o turismo, o folclore e a educação, pesquisar repertório sinfônico, erudito e popular, executar e divulgar obras inéditas, promover e realizar projetos sociais e eventos a fim de divulgar suas atividades e produções.

Neste ano, realizou o projeto Concerto do Afeto com apresentações em 15 hospitais públicos do Distrito Federal, concertos dedicados aos profissionais da saúde e da linha de frente no combate à pandemia SARS COV-19 e está participando com uma série de apresentações no VIBRAR.

Serviço

Festival Sinfônico II no VIBRAR

Dia 3 de setembro, no Parque Gastronômico Vibrar

Ao lado do Ginásio Nilson Nelson

Programação

20h – Orquestra Filarmônica de Brasília convida Sylvio Cesar, Bruna Ene e Ellen Oléria

21h30 – Elvis Presley Sinfônico – Orquestra Filarmônica de Brasília convida Renato Carlini

Ingressos para o festival, com direito aos dois shows, a partir de R$ 45,00.

Venda antecipadas pelo Sympla