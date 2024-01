Fernando Bocão lança “Canção do Despertar” em 1º de fevereiro

Música faz parte do EP autoral “Sem Máscaras” do artista goianiense radicado em Brasília

O cantor, intérprete e compositor Fernando Bocão começa 2024 dando continuidade ao lançamento do EP “Sem Máscaras”, trabalho que marca seu retorno profissional ao mundo da música. Em 1º de fevereiro chega às plataformas digitais “Canção do Despertar”, 4º single do EP de seis faixas. Até o momento, Fernando apresentou as músicas “É normal ser feliz”, “Memória” e “Olha pra mim”, todas autorais, abordando mensagens positivas e de autoconhecimento que foram geradas através de suas experiências e vivências.

“Meu propósito é compartilhar uma mensagem de liberdade para a vida das pessoas, lembrando que é possível viver relacionamentos melhores e leves, construir boa relação com a família, se dedicar a trabalhos satisfatórios e felizes. Enfim, levar uma vida realmente focada em situações que façam sentido”, afirma o músico que navega pelas vertentes do Pop e da Nova MPB e tem como principais influências artísticas Tiago Iorc, Vance Joy e Legião Urbana. Bocão se apresenta regularmente em pubs, festivais e eventos ligados a música em suas mais variadas formas, desenvolvendo um repertório que mistura suas músicas próprias e hits de seus ídolos, como os citados acima, além de Cássia Eller, Raul Seixas, Elvis Presley, Skank, entre outros.

Goianiense, Fernando Bocão se mudou para Brasília em 2023 em busca de uma maior abrangência de sua carreira. Prestes a completar 34 anos, ele vem se dedicando à música desde os 17 anos. Sua jornada musical começou como baixista e backing vocal da banda Ágata, experiência que o levou a diversos palcos e festivais. Por volta dos 20 anos, fundou a banda Vitrola 4 e começou a atuar em outros projetos como vocalista. Afastou-se dos palcos por volta de 2014, mas não da música. A composição simplesmente fluiu neste período e foi sendo registrada em letras e cifras. Era preciso dar uma destinação àquela verve criativa, mas com um propósito definido.

Foi então que em fevereiro do último ano, em um momento de profunda conexão espiritual, que Bocão decidiu abraçar sua verdadeira paixão e investir na profissionalização. Não algo que ele tocasse paralelamente a outras atividades, mas um caminho realmente pensado, com estratégias e objetivos. As três músicas de “Sem Máscaras” se aproximam dos 70 mil plays, contam com ouvintes em mais de 55 países e duas delas já estão nas ondas do rádio, o que reforça no artista a segurança de realmente ter encontrado sua trilha sonora.