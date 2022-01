Fernandinho Beat Box participa de novo álbum de Projota

Nesta quinta-feira, rapper e beat boxer lançam “O Hype” em todas as plataformas digitais

Fernandinho Beat Box começou o ano com parcerias de peso. Na última segunda-feira (10), o cantor anunciou um feat com Projota, seu longo parceiro de jornada e um dos principais nomes do rap nacional.

Fernandinho participará do novo álbum do rapper intitulado “A Saída Está Dentro”, lançado nesta próxima quinta-feira, dia 13 de janeiro, às 21h, em todas as plataformas digitais. “O Hype”, faixa que compõe o mais recente trabalho do rapper, une Fernandinho e Projota num trabalho incrível, que mescla ideais, poesia, muito ritmo e, claro, beat box.

Além de feats e projetos inéditos para 2022, Fernandinho Beat Box retoma em janeiro a divulgação de seu novo single “Ouça-me”, que reúne referências do rap norte-americano e rock and roll no arranjo.

“A letra fala sobre desentendimentos, discordâncias, um mundo e um momento onde as pessoas não se respeitam, não respeitam o ponto de vista do outro, não se veem, não cultivam amor ao próximo.

O intuito é estimular a empatia e a busca pela esperança, que é o que nos move dia após dia”, ressalta.

“Ouça-me” foi produzida por Renan Samam e Juninho (Beats) e já alcançou mais de 30 mil visualizações no YouTube e em outras plataformas digitais.