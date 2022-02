Felipe Araújo lança “Sábado e Domingo” parceria com Thiaguinho

Música faz parte do segundo volume do projeto “Clube do Araújo”

Felipe Araújo, de 26 anos, não é diferente da maioria dos brasileiros, seus gostos são sertanejo, pagode e futebol, que fazem parte do seu projeto “Clube do Araújo”, projeto esse que tem mostrado números significativos no último ano para o mercado fonográfico e promete repetir em seu segundo volume. Começando com o single “Sábado e Domingo” lançado, na última quinta-feira (3), em todas as plataformas digitais, via Universal Music, marcando a parceria inédita com Thiaguinho.

Amizade na música

“Está sendo muito bacana gravar com um parceiro, um grande amigo que é o Thiaguinho, um menino que é um dos maiores artistas do Brasil e está marcado na história do pagode para sempre. Esse projeto envolve algo que eu já faço que é o sertanejo com algo que eu gosto muito que é o pagode. Então fazer essa parceria com uma música que eu acredito muito e principalmente com um amigo e muito bom”

No clipe, eles aparecem no show gravado em novembro de 2021, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Uma mega produção com ênfase para a iluminação e cenário, com os dois amigos entrosados cantando junto com a plateia em êxtase.

Um Projeto em 360°

As gravações no estádio também incluem bastidores e outras parcerias ao longo do show. E tudo isso faz parte da segunda temporada do “Clube Araújo”, um projeto que junta toda essência do artista, além dos lançamentos audiovisuais e fonogramas um série original Globo Play, estreou em outubro do anos passado e com participações de grandes jogadores como Daniel Alves, Arrascaeta, Paolo Guerrero e Falcão e Denílson, escolhendo os seus artistas favoritos. A segunda temporada está prevista para março e inclui as participações de Neymar e Gabigol e os cantores Mumuzinho, Ferrugem e Péricles e junto com tudo isso uma grande turnê pelo Brasil.

“Essa ideia surgiu em equipe, eu estava afim de criar algo meu, com a minha cara, minha identidade. Então a gente pensou em criar algo com as minhas paixões, como o sertanejo, pagode e claro o futebol.”

Inspirações

Em 2019 Felipe Araújo lançou “Atrasadinha” junto com o cantor Ferrugem um dos seus maiores sucessos que já misturava o sertanejo e o pagode, um artista multi que não se sente obrigado a escolher só um gênero musical para caminhar junto.

“Eu curto de tudo, minha maior inspiração sempre foi o meu irmão, quando eu nasci o Cristiano já cantava, eu cresci acompanhando ele. Zezé de Camargo também é uma grande inspiração para mim, mas eu sou muito eclético, adoro pagode como Exaltasamba, escuto muito rock com Queen e Guns N’ Roses”.