“Faxina”, sucesso de Guilherme & Benuto e Os Barões da Pisadinha, ganha remix de funk pelo Sr. Nescau

A canção “Faxina”, parceria de sucesso da dupla sertaneja Guilherme & Benuto e d´Os Barões da Pisadinha, acaba de ganhar uma nova versão, agora em funk.

Pelas mãos do Sr. Nescau, produtor que vem se destacando em remixes de sucesso de hits nacionais, a nova versão de “Faxina” estreia nesta quinta-feira (13) nos aplicativos de música, acompanhada de lyric vídeo.

Com mais de 10 milhões de views mensais e quase meio bilhão de visualizações totais em seu canal no YouTube, Sr. Nescau inicia, com a versão de “Faxina”, uma sequência de lançamentos que incluem remixes em funk de sucessos do forró e do sertanejo. O produtor vem marcando forte presença, também, no Tik Tok, onde suas versões já bateram mais de dois milhões de execuções.

Composição da própria dupla Guilherme & Benuto ao lado de Kaique K&F, Felipe K&F e Rodrigo Marco, “Faxina” fala sobre alguém que precisa limpar o quarto, e a vida, depois de um término de relacionamento. A música foi destaque da primeira edição da Casa Filtr – projeto inédito da Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music, que traz como conceito colaborações de grandes artistas de diversos gêneros. A canção marcou presença no Top 100 do Spotify Brasil e, hoje, conta com mais de 57 milhões de execuções de áudio e vídeo.

Confira!!!