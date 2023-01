Ex-vocalista do LS Jack, Marcus Menna fez hit ‘Carla’ para cantora famosa

A música foi feita para a cantora Luiza Possi. A história foi confirmada por Vitinho e Bicudo, membros do LS Jack

Weslley Neto

São Paulo – SP

“Carla” foi um dos hits mais presentes nas rádios brasileiras há pouco mais de 20 anos. A música, composta pelo cantor Marcus Menna e gravada pelo LS Jack, foi criada para outra finalidade.

A música foi feita para a cantora Luiza Possi. A história foi confirmada por Vitinho e Bicudo, membros do LS Jack desde a fundação há 25 anos, e pela equipe de Menna, ambos em conversas exclusivas com Splash, do Uol.

A HISTÓRIA DA MÚSICA

Bicudo gostou da música e disse ser para o LS Jack. “Menna nos mostrou quando finalizou. O Zé Henrique, como um grande produtor, fez uma alteração capital. Era outra frase no refrão, e ele sabiamente conseguiu achar essa palavra -Carla-, encaixando o nome que da mulher do Marcus na época”, disse Vitinho.

O nome da canção homenageia Carla Capelletti, mulher de Menna na época. Segundo a equipe do artista, a música não foi inspirada em Luiza Possi, mas sim pensada para a artista gravar.

POR QUE MÚSICA FEZ SUCESSO?

Vitinho opinou: “Virou uma música de fácil assimilação. E continua tendo muita verdade, aquela coisa da pessoa cantando para a namorada. Coisas assim fizeram sucesso em muitos momentos da história. Ela traz uma veracidade, uma coisa que toca e atravessa.

Não é a composição favorita de Menna. “É uma sensação ótima ver a sua música fazendo sucesso. Nosso maior objetivo é esse. Fiz canções que ficaram marcadas na cabeça da galera. Espero que isso volte a acontecer. “Sem Radar” é a que eu mais gosto”, disse o cantor a Splash.

A música era diferente quando foi apresentada por Menna. Era outra frase no refrão, e ele sabiamente conseguiu achar essa palavra -Carla-, encaixando o nome que da mulher do Marcus na época”, contou Vitinho sobre a história da composição.

O grupo continua trabalhando “Carla” e outros sucessos do repertório, como “A Carta” e “Sem Radar”, em suas apresentações. “Temos um carinho muito grande, não alimentamos nenhum problema”, comentou Bicudo.