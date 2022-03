Espaço das Árvores estimula cultura musical em Brasília

Novas atrações a partir desta quinta-feira (24), com um repertório especial dos intérpretes, entre as melodias Caetano Veloso e Jorge Aragão

Quando o assunto é gastronomia, o Espaço das Árvores se torna referência em Brasília. A casa, além de proporcionar experiências gastronômicas diferenciadas, se torna um espaço promissor de propagação e promoção da cultura musical, valorizando grandes nomes que se apresentam na cidade.

Célia Rabelo e Beto Cardoso são as novas atrações desta quinta-feira (24). O repertório desses intérpretes vem recheado de boas intenções. Composições ricas, ritmadas e consagradas pela mídia do Brasil. Os dois juntos interpretam melodias inesquecíveis de Altayr Veloso e Paulo César Feital, Caetano Veloso, Jorge Aragão, Djavan, Luíz Melodia, Wilson Simonal, Dorival Caymmi, Paulinho Nogueira, Gilberto Gil e Ary Barroso, Cartola, Chico Buarque, Ivone lara Emilio Santiago entre tantos outros.

Sexta-feira (25) Renato Miranda agracia o happy hour e encanta com seu som de músicas importantes no repertório brasileiro. O cantor Renato Miranda traz também canções próprias. O artista ganhou prêmios em festivais de música ao longo dos anos, além de ter tido diversas bandas na cidade entre autorais e covers sempre “navegando“ pelo rock.

Foto/Reprodução: Renato Miranda

O sábado (26) tem atração que pede bis no almoço e jantar com as melodias de Paulo Façanha. O músico vindo de Fortaleza e com mais de 30 anos de carreira traz releituras de grandes nomes da música brasileira e interpretações de canções dos compositores cearenses, tornando-se um dos artistas mais aplaudidos de sua região.

Foto/Reprodução: Paulo Façanha

Durante o Domingo Cultural (27), André 14 Voltas mostra que o toque de humor em seus shows é um diferencial. O artista faz uso de sua extensão vocal, que possibilita transitar e brincar entre os agudos e graves. Além de brincar muito no palco e colocar todos para dançar.

A casa está aberta de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, sábado, das 12h às 23h e domingo, das 12h às 18h.

O Espaço das Árvores chega ao mercado brasiliense seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer uma experiência gastronômica rica e diferenciada.

Serviço

Espaço das Árvores fomenta cultura musical em Brasília

Endereço: Núcleo Rural Olhos D’Água 33 – Lago Norte –DF

Data: 24/03: Célia Rabelo e Beto Cardoso

25/03: Renato Miranda

26/03: Paulo Façanha

27/03: André 14 Voltas

Reservas: (61) 99378-3838

Vagas limitadas. Local aberto e com o uso protocolo para proteção da Covid-19, sugerimos o uso de máscara.