Encontro dos Campeões do Repente em Ceilândia

Mestres da cantoria de repente, do DF e do Nordeste, duelam para eleger a dupla que melhor versar temas contemporâneos neste sábado

Expressão artística que se mistura à vida cultural da Região Administrativa de Ceilândia ao lado de tantas outras, a Cantoria de Repente versa o dia a dia dessa população, que é um retrato do Brasil com suas desigualdades, diversidade e criatividade. Disseminar e tornar essa arte ainda mais popular na comunidade está entre os propósitos da realização do Encontro dos Campeões do Repente em Brasília.

Em sua sexta edição, o Encontro – que começou nesta sexta (8/3) e prosseguira hoje (9/3) – reúne expoentes dessa arte matuta vindos do Nordeste, que duelam entre si e com nomes de destaque locais. Da eliminatória, que ocorreu em 27 de fevereiro, à realização do Encontro, passaram pelo Festival 28 duplas de repentistas de diferentes gerações e gêneros, demonstrando que essa arte se mantém viva e presente no cotidiano das populações de grandes e pequenas cidades.

Além das apresentações das duplas de repentistas, o Encontro dos Campeões do Repente em Brasília contempla outras vertentes artísticas. Neste sábado, sobe ao palco do Anfiteatro da Casa do Cantador a cantora Meriele, acompanhada de banda, com seu repertório autoral de forró. Show que antecede a competição entre quatro duplas de repentistas do Nordeste e a dupla vencedora do primeiro dia de Festival.

Hoje, ainda, será apresentada a dupla vencedora desta 6ª Edição do Encontro. Os critérios técnicos e artísticos para a avaliação dos concorrentes consideram os fatores rima, métrica, oração poética, presença de palco e língua portuguesa. O 6º Encontro dos Campeões do Repente em Brasília será transmitido ao vivo pelo Facebook e vai ganhar registro audiovisual a ser veiculado em canal no YouTube.

O evento ultrapassou os portões do Palácio da Poesia e da Literatura de Cordel no DF, como também é conhecida a Casa do Cantador, e chegou a sete escolas públicas com shows, oficinas e distribuição de livretos de cordel.

6º Encontro dos Campeões do Repente em Brasília

Sábado (9/3), a partir das 20h, na Casa do Cantador (QNN Quadra 32, Área Especial G, Ceilândia). Entrada franca e livre para todos os públicos.