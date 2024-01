Elton John vence o Emmy de especial de variedades e completa o Egot; entenda

Elton John venceu nesta segunda (16) o Emmy de melhor especial de variedades ao vivo pela transmissão “Elton John: O Show da Despedida”

Elton John venceu nesta segunda (16) o Emmy de melhor especial de variedades ao vivo pela transmissão “Elton John: O Show da Despedida”. Com o prêmio, o cantor britânico se tornou o 19º artista a completar o Egot, sigla formada pelas iniciais das principais honrarias da televisão, do cinema, do teatro e da música.

Os prêmios da sigla incluem o Emmy, o Oscar, o Tony e o Grammy.

Elton John já tinha recebido anteriormente o Oscar de canção original pelos filmes “Rocketman” e “O Rei Leão” e o Tony pela trilha sonora do musical “Aida”. Ele também já venceu o Grammy em seis ocasiões diferentes.

Além do músico, gente como a atriz Viola Davis, o diretor Mel Brooks e o cantor John Legend já conseguiram os quatro prêmios.

Elton John não compareceu ao Emmy este ano para receber o prêmio de especial de variedades ao vivo. Em seu lugar, a equipe da transmissão de “O Show da Despedida” foi ao palco agradecer o público pela vitória.

O especial que lhe garantiu o Emmy foi ao ar no Disney+ ano passado e marcou sua despedida dos palcos nos Estados Unidos.