Eli Soares e Preto no Branco são indicados ao Grammy na categoria “Melhor álbum cristão em língua portuguesa”

A Academia Latina da Gravação acaba de anunciar os indicados à 24ª entrega anual do Grammy Latino®. Entre os indicados da Universal Music Christian Group estão dois grandes talentos do segmento cristão: o cantor e compositor Eli Soares e o grupo Preto no Branco, que disputam na categoria de “Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa”.

Eli concorre com o álbum “Nós”, apresentado em maio deste ano. O projeto traz ao todo com 14 canções acústicas, formato no qual o cantor conquistou seu público ao longo de seus mais de 12 anos de carreira. Já o Preto no Branco disputa ao prêmio pelo disco “Preto no Branco Vertical”, lançado em abril deste ano. O álbum traz ao todo oito canções em tom mais congregacional, que podem ser utilizadas nas igrejas, encontros em células e estudos bíblicos.

Essa é a sexta vez consecutiva que Eli Soares concorre ao mesmo prêmio. Na mesma categoria, o cantor recebeu indicação quatro vezes ao prêmio, pelos álbuns “Memórias” (2016), “360 Graus” (2019), “Memórias 2” (2020) e “Eli Soares 10 Anos” (2021). No ano passado, ele recebeu, pela primeira vez, o Latin Grammy pelo álbum “Laboratório do Groove”, lançado em outubro de 2021. Já o Preto no Branco concorre pela segunda vez nesta categoria. A primeira indicação foi em 2019, com o álbum “Preto no Branco 3”.

A 24ª entrega anual do Grammy Latino será realizada no dia 16 de novembro, no Palácio de Congressos e Exposições em Sevilha, na Espanha.