Edyr Vaqueiro lança “Vira o Litro”, com participação de Mano Walter

Single chega às plataformas, via ONErpm, na próxima sexta-feira (3)

Edyr Vaqueiro, o “vaqueiro da sanfona”, se une a Mano Walter em um single que celebra a alegria e a paixão pela cultura nordestina e a vida no sertão. Intitulado “Vira o Litro”, o feat estará disponível em todas as principais plataformas digitais a partir desta sexta-feira (3), e também será acompanhado por um videoclipe que será lançado no canal oficial de Edyr Vaqueiro no YouTube.

Na faixa, Edyr Vaqueiro e Mano Walter contam os dias para o tão aguardado fim de semana, ansiosos para selar o cavalo e brindar com um litro de conhaque: “Acordo segunda pensando na sexta/o valeu boi não sai da minha cabeça/largar minha 4×4 pra montar no cavalo e bater minha senha”.

Edyr Vaqueiro, natural de Bom Jesus, com 33 anos de idade, dedicou 15 anos de sua vida à música. Sua paixão pela vaquejada foi cultivada desde a infância, quando sempre prestigiava o esporte, apesar de não ter tido a oportunidade de possuir um cavalo devido à sua origem humilde. Ele já colaborou com diversas bandas de renome nacional, incluindo Garanhões do Forró, Forró Cavalo de Aço, Pegada Forrozeira e Forró Pé de Ouro. Suas principais inspirações incluem o próprio Mano Walter e a icônica dupla Sirano e Sirino, que o introduziu aos palcos durante uma participação especial.

Já Mano Walter, cujo nome é José Walter Tenório Lopes, é um cantor e compositor brasileiro, nascido em 1986. Além de sua carreira musical, o artista é formado em engenharia agrícola, embora tenha escolhido seguir sua paixão pela música em vez de exercer a profissão. Atualmente, ele reside em Maceió, Alagoas, com sua família e é um dos melhores vaqueiros do país, competindo com destaque em pistas de vaquejada.

As canções de Mano Walter frequentemente abordam temas relacionados à vida no sertão e à cultura do vaqueiro.