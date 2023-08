Edson e Hudson lançam o primeiro EP de “Foi Deus”

Compacto contempla cinco canções com as participações de Maiara e Maraísa e Henrique e Diego

Uma gravação histórica e que literalmente impactou todo o mercado musical, seja pelo peso, grandiosidade ou importância fonográfica. Indiscutivelmente, Edson e Hudson fazem parte do seleto time de artistas que atravessam o tempo imprimindo qualidade e aprimorando o que já foi consagrado. Na noite de 3 de maio, eles subiram ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, juntos a uma verdadeira constelação para um novo capítulo da trajetória de sucesso. “Foi Deus”, o oitavo DVD da carreira, foi gravado da melhor forma, com ingressos esgotados e uma entrega que superou todas as expectativas.

Dentre releituras, regravações autorais e novas composições, “Foi Deus” trouxe 35 faixas, com produção musical de Hudson Cadorini e direção executiva da Live Talentos.

No dia 11 de maio, Edson e Hudson iniciaram a série de lançamentos. A primeira, que dá nome ao álbum, anunciava o que o público de todo o país poderia esperar. Depois, “Sacanagem Pura”, no duo com Gusttavo Lima. Na sequência, “Nem Que Seja Eu”, com participação especial de Henrique e Diego.

Agora, os irmãos apresentam o primeiro EP com uma seleção de tirar o fôlego. Nele, os fãs poderão assistir no canal do YouTube e ouvir nas plataformas de distribuição digital as regravações de “Ela Encasquetou” e “Suíte 14” com Henrique e Diego, “Caso Indefinido” e “Foi Você Quem Trouxe”, com Maiara e Maraísa, e a inédita “Laudo”.

Originalmente, “Ela Encasquetou” foi lançada em 2006 e faz parte do álbum consagrado “Duas Vidas, Dois Amores”, que rendeu disco de ouro. Ela revela o lado divertido dos irmãos e, com Henrique e Diego, ganhou um novo fôlego para permanecer no grupo de canções eternas dos artistas. “Suíte 14”, divisor de águas no mercado, trouxe a mistura do sertanejo com funk em um feat. explosivo.

As gêmeas Maiara Maraísa, como já era esperado, deram um show de interpretação, simpatia e extensão vocal. Com Edson e Hudson, gravaram “Caso Indefinido” em uma linda homenagem a Cristiano Araújo,e “Foi Você Quem Trouxe”, versão de “I WantToKnowWhat Love Is”, da banda de rock anglo-americana Foreigner, feita por Brandoff e Hudson Cadorini.

