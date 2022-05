Duo IO Y TE antecipa EP em clima macabro no clipe “Hour of the Birds”

Projeto une o casal Tainá Medina e Christian Dias; O primeiro single lançado “Hour of the Birds”, que ganha um clipe soturno

Um encontro entre a MPB com o pop e o grunge apresenta o caleidoscópio sonoro de IO Y TE. O duo é a soma das trajetórias individuais de Christian Dias e Tainá Medina em uma nova roupagem, criando uma identidade única que transmite toda a sua intimidade romântica e criativa. Ela, atriz (Globo, Netflix, Amazon); ele, guitarrista e produtor musical (Lobão, Sepultura, Mahmundi, Illy); eles, um som polirrítmico, poliglota e polivalente. O primeiro single “Hour of the Birds”, que ganha um clipe soturno.

Assista ao clipe: https://youtu.be/tABBOWOBCDI

Ouça “Hour of the Birds”: https://bfan.link/IO-Y-TE-hour-of-the-birds

O casal compôs a faixa em isolamento e a gravou toda em casa, com o desejo de falar sobre a distopia pandêmica e a despedida de uma realidade conhecida a partir de ações humanas danosas à natureza. Pela temática e diálogo com os tempos atuais, “Hour of the Birds” foi escolhida como single do EP de quatro faixas, sendo duas em Inglês e duas em Português.

Foto/Reprodução

As guitarras rasgantes de Christian e a voz doce de Tainá criam o equilíbrio necessário para introduzir essa nova sonoridade. A direção de Gabriela Gaia Meirelles e Antônio Arraes apresenta um visual cinematográfico e uma estética de terror, para retratar um jantar ritualístico e macabro que se repete infinitamente. Este é o primeiro de uma série de 4 clipes que dialogam com temáticas tenebrosas como vampiros, zumbis e fantasmas. Dessa forma, IO Y TE aborda questões íntimas e existenciais a partir do macabro, tirando a figura feminina do altar de musa e colocando-a no lugar de monstro.

É exatamente na dualidade que IO Y TE ganha sua potência. Durante o isolamento, os versos e a voz de Tainá encontraram os sons e arranjos de Chris, fazendo surgir uma banda de forma espontânea. Agora, os dois estão prontos para apresentar esse projeto com gostinho de intimidade, todo gravado na casa onde moraram, em Santa Teresa, bairro boêmio do Rio de Janeiro.

O lançamento de “Hour of the Birds” é do selo Caravela Records com distribuição da Believe, e a faixa já está disponível para streaming nas plataformas digitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Ficha técnica

Composição: Tainá Medina e Christian Dias

Produção Musical: Christian Dias

Voz: Tainá Medina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bateria, baixo, guitarras e teclados: Christian Dias

Engenheiro de Gravação: Christian Dias

Engenheiro de Mixagem: Felipe Nareba

Engenheiro de Mixagem: Bruno Giorgi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clipe:

Roteiro e direção: Antonio Arraes e Gabriela Gaia Meirelles

Elenco: Tainá Medina e Higor Campagnaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produção Executiva: Miri Balen, Acme, Gabriela Gaia Meirelles

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produtora Executiva Associada: Tainá Medina

Direção de Fotografia: Dudu Mafra

Edição: Luana Kozlowsky e Antônio Arraes

Direção de Arte: Jéssica Cirino

Diretora de Produção: Olivia Nielebook

Assistente de Produção: Arthur Aleixo

Foquista: João Chataignier

Elétrica: Luciano Nenão

Figurino: Julia Roliz

Assistência de Arte: Sofia Gama

Maquiagem: Nani Gama

Cor & Finalização: Pedro Magalhães