Dua Lipa enfrenta segunda acusação de plágio por ‘Levitating’

Dua Lipa, 26, está enfrentando um segundo processo de direitos autorais relacionado ao hit “Levitating”, dias após uma banda da Flórida processar a cantora por suposto plágio.



Desta vez, os compositores L Russell Brown e Sandy Linzer alegam que a melodia de abertura do single usa materiais das músicas “Wiggle and Giggle All Night”, de 1979, e “Don Diablo”, de 1980.



Segundo o jornal britânico The Guardian, os compositores destacaram entrevistas em que a cantora “admitiu que deliberadamente emulou eras anteriores” e “pegou inspiração” para o som de seu álbum de 2020, “Future Nostalgia”.



O processo alega que a “melodia de assinatura” da introdução de “Levitating” copiou uma parte semelhante das músicas mencionadas, introdução essa que teria ajudado no sucesso que a música fez na rede social TikTok.



O processo cita os nomes de Dua Lipa, sua gravadora Warner Music Group e o rapper DaBaby, que apareceu em um remix da música. “Ao buscar inspiração nostálgica, os réus copiaram a criação dos queixosos sem atribuição”, alegaram Brown e Linzer.



Ainda segundo The Guardian, na semana passada Lipa foi processada pela banda Artikal Sound System da Flórida, que alegou que “Levitating” era tão semelhante à música de “Live Your Life” que era “altamente improvável que ‘Levitating’ fosse criado de forma independente”. A cantora não respondeu a nenhuma das alegações.