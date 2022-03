Dua Lipa é processada por suposto plágio no single ‘Levitating’

Os artistas ainda afirmam que as duas músicas são muito parecidas e que é “muito improvável que Levitating tenha sido criada de forma ‘independente’ à Live Your Life”

De Dua Lipa, a música Levitating virou assunto nas redes. Na terça-feira, 1º, a banda Artikal Sound System abriu um processo contra a cantora, por plágio.

A faixa do álbum Future Nostalgia, segundo a banda, é parecida com Live Your Life, reggae lançado pelo grupo em 2017. De acordo com o TMZ, os integrantes da Artikal Sound System afirmam que Dua Lipa teve acesso à versão inicial do single.

O processo também inclui como réus a Warner Records, gravador de Dua Lipa, e todos que trabalharam na criação da faixa – incluindo os produtores e compositores da faixa.

Até a publicação deste texto, a cantora Dua Lipa não se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.

Ouça as duas músicas:

