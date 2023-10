Doze por Oito lança, nesta sexta (20), o “Doze na Praia”

Segundo audiovisual do grupo de pagode brasiliense chega às plataformas digitais a partir de hoje

O grupo Doze por Oito começa a lançar, nesta sexta-feira (20), o segundo audiovisual da carreira. O “Doze na Praia” vai ao ar em partes, e o primeiro bloco chega hoje às plataformas digitais.

O “Doze na Praia” foi gravado na Vila Marrakech, espaço localizado no complexo Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul). A ideia do audiovisual na Praia surgiu a partir do ‘Pagode Secreto’, evento promovido pela R2 no Carnaval deste ano e comandado pelo Doze por Oito.

“Deu super certo, continuamos a fazer esse pagode uma vez por mês. Depois, veio o Na Praia Festival e seguimos tocando lá às sextas. Como o clima estava muito bom, decidimos registrar”, conta Gustavo Choairy, percussionista do grupo. O astral, de fato, é de pagode: pé na areia e palco 360º com o público ao redor, pertinho dos artistas.

Foto: Guilherme Breder/BS Fotografias/Divulgação

O audiovisual terá sete pot-pourris, que serão lançados de hoje até a próxima sexta-feira (27) nas plataformas digitais e no canal do Doze por Oito no YouTube. Todos os blocos são de sucessos do samba e do pagode, como explica Choairy:

“São apenas regravações porque gravamos, em agosto, outro audiovisual com nossas músicas autorais — as três já lançadas e quatro inéditas. Ele vai ser lançado em breve”, revela o integrante.

