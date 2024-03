Dilsinho, Zeca Pagodinho, Shakira e mais novidades musicais

Uma semana repleta de novidades musicais agitou o cenário da indústria fonográfica, trazendo uma eclética seleção de lançamentos para os mais diversos gostos e estilos.

Dos ritmos envolventes do pagode e samba aos acordes poderosos do rock e pop internacional, das colaborações inéditas a projetos autorais e singles, cada lançamento revela a criatividade e talento por trás da obra.

O Jornal de Brasília preparou uma seleção especial dos principais destaque para você apertar o play agora mesmo e garantir um fim de semana repleto de música boa.

Bicho

Nesta quarta (27/3), Biel do Furduncinho lançou o single “Bicho”, em parceria com Luck Muzik. “Bicho” é uma faixa que une dois hitmakers bastante conhecidos pelos trabalhos nas redes sociais e plataformas de streaming. A música foi lançada com um vídeo dance, produzido em conjunto com a coreógrafa Aline Maia.





Fica light

Para começar o fim de semana com um bom pagode, Dilsinho lançou o aguardado primeiro EP de “Diferentão 2”, já disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music. O grande destaque desse lançamento é a colaboração com o grupo Menos é Mais, na inédita faixa “Fica Light”. Além dessa parceria, o EP conta com as autorais “Parado na Sua (Eu Topo)” e “Seguidores”.

Recentemente, Dilsinho também lançou o single “Passada de Mão”, que faz parte desse novo projeto. A música, que conta com a participação de Ana Castela, atingiu o primeiro lugar no ranking da Deezer na última semana, e já acumula mais de 35 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo.



Sustento

Melhorando as tardes de churrasco no mundo do samba, Zeca Pagodinho e Arlindo Neto, filho de Arlindo Cruz com a ex-porta-bandeira Babi Cruz, lançaram uma colaboração musical chamada “Sustento”. A música, escrita por Vanderson Silva, Orozimbo Junior e Gustavo Louzada, traz novidades para os fãs dos artistas.



Morena de Goiania

No sertanejo, Hugo e Guilherme uniram forças com Maiara e Maraisa para lançar “Morena de Goiânia”, disponível em plataformas de streaming desde quinta-feira, 21 de março. A faixa integra o projeto “062”, lançado em janeiro deste ano. O projeto, gravado ao vivo, faz parte do DVD da dupla Hugo e Guilherme.

Além da colaboração com Maiara e Maraisa, eles têm outras três músicas inéditas previstas para lançamento, também como parte do projeto “062”, com datas marcadas para esta sexta (29/3), 5 e 12 de abril.



A Gente só conhece quando termina

A cantora Carol Biazin marca o início de uma fase transformadora em sua carreira com um novo single. Neste projeto, a artista busca explorar sua versatilidade como multi-instrumentista e fortalecer o vínculo com seu público. Intitulada “A Gente Só Conhece Quando Termina”, a música já está disponível em todas as plataformas digitais.

Além disso, um videoclipe acompanha o lançamento no YouTube, oferecendo uma experiência visual aos espectadores.





Melhor Vibe

Já no mundo do RAP e Trap nacional, os rappers MC Ryan SP, Filipe Ret, Chefin e Caio Luccas se uniram na nova faixa “Melhor Vibe”, disponível em todas as plataformas de música desde 20 de março. A música veio acompanhada de um clipe, que estreou no canal do Youtube do artista.





Puntería

Na música internacional, um dos destaques é Shakira, com “Puntería” como parte de seu álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, em colaboração com a rapper Cardi B. O título, originalmente lançado em dezembro de 2022, agora, nessa versão, traz um videoclipe repleto de coreografias envolventes, uma experiência sensual, na qual as artistas expressam seus desejos apaixonados. A mistura do reggaeton, pop latino e hip-hop transmite a intensa atração entre duas pessoas.





Obsessed

Olivia Rodrigo surpreendeu os fãs com cinco faixas inéditas de seu aguardado segundo álbum de estúdio, “GUTS”. Entre elas está “Obsessed”, que ganhou também um videoclipe. Antecipando o lançamento, a cantora revelou os títulos das novas músicas em uma postagem nas redes sociais na semana passada: “Girl I’ve Always Been”, “Scared Of My Guitar”, “Stranger”, “Obsessed” e “So American”. Enquanto isso, Olivia segue em uma turnê, que começou em fevereiro e deve prosseguir até 14 de agosto, percorrendo os Estados Unidos, Canadá e Europa.





Running

A novidade da clássica banda norte-americana Pearl Jam é “Running”, lançada em 22 de março. A faixa é parte do aguardado álbum de estúdio “Dark Matter”, previsto para o próximo 19 de abril, pela Monkeywrench Records/Republic Records.