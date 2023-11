Dennis e Anitta lançam videoclipe de ‘Monstrão’

Videoclipe dançante resgata o funk raiz dos anos 2000 e acaba de ser lançado no YouTube de Dennis

Encontro de gigantes! No melhor estilo do funk raiz, o produtor, compositor, DJ e um dos maiores fenômenos do gênero, Dennis, divulga, nesta sexta-feira (10), o videoclipe de “Monstrão”, em parceria com Anitta:

A música é uma das que Dennis produziu e Anitta inseriu sua voz, em uma criação conjunta e muito construtiva de dois gigantes da música brasileira. Inicialmente, ele mostrou para a cantora 12 produções que foram criadas com os vocais dela em mente, e destas, três foram gravadas, incluindo “Monstrão”. Além deste single, Dennis já revelou que o próximo lançamento em feat com Anitta será em dezembro. E além dos dois, terá um terceiro, ainda sem data de divulgação.

“Tem uma pegada dos anos 90, sabe aquele monstrão do Mario? A gente trouxe isso como referência para o clipe, fizemos uma brincadeira com isso tudo”, diz Dennis sobre “Monstrão”. “A música tem uma pegada atual, porém o famoso tamborzão dos anos 2000. E a Anitta não poderia deixar de participar também, uma cantora que tanto admiro e que deixou a música ainda mais brilhante”, afirma Dennis.

“Eu amei quando o Dennis me mostrou ‘Monstrão’, eu falei ‘cara, que música sensacional!’ No dia de gravar, eu gravei com ele no estúdio dele, depois gravei na minha casa de novo e foi sempre uma alegria, uma música pra cima!”, comenta Anitta sobre a faixa. “Tem um instrumental no meio da música que é bem funk das antigas, e foi bem divertido fazer o clipe”, complementa a artista.

Gravado na célebre casa de shows Fundição Progresso e no Arco da Lapa, na capital carioca, o videoclipe de “Monstrão” que será lançado na sexta (10), foi dirigido por Nuno Gomes e traz como força motriz e inspiração, o universo dos videogames retrô, 8 bits.

O registro audiovisual foi constituído como uma experiência na qual Dennis representa um herói que enfrenta diferentes inimigos e obstáculos. Anitta é o segundo jogador, uma princesa que luta ao lado de Dennis para chegar ao final do jogo e, então, resgatar um personagem misterioso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Decidimos fazer uma coisa diferente para o clipe de ‘Monstrão’ para que a identidade visual ficasse realmente distinta dos nossos últimos trabalhos. Então, a galera que trabalha comigo de criação deu a ideia de fazer uma coisa meio game e tal, eu curti, mandei pra Anitta e ela curtiu também e a gente só foi aprimorando depois”, complementa Dennis.

Seguindo a premissa de que música é identificação, o nome “Monstrão” surge fazendo referência à gíria tão usada hoje em dia pelos jovens e que está no hype. “E aí monstrão? Tudo beleza?”.

A faixa marca a reta final de um ano glorioso para o multi-artista Dennis, que alcançou feitos astronômicos com o single “Tá OK”, lançado em maio em parceria com Kevin O Chris. Somando mais de 200 milhões de streams, a faixa permaneceu por mais de um mês no topo do chart nacional do Spotify e ganhou um remix com dois astros internacionais, Maluma e Karol G.

Ao longo de 30 anos de trajetória dedicados ao funk, Dennis criou um verdadeiro arsenal de sucessos como “Deixa de Onda”, “Isso que é Vida” e “Modo Avião”, sempre com produções multifacetadas que o consagraram como um dos artistas mais renomados do cenário na atualidade. Atualmente, o músico reúne no YouTube mais de 4,41 milhões de inscritos e 1,44 bilhão de visualizações gerais. No Instagram são mais de 4,4 milhões de seguidores, e no Spotify o artista acumula 15 milhões de ouvintes mensais.