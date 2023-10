Delacruz anuncia single “Aladdin”, faixa que antecipa seu novo álbum

Faixa chega às plataformas nesta quinta-feira (19), marcando um momento de retomada para o artista

O rapper Delacruz definitivamente está de volta. Prova disso é o single “Aladdin”, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (19).

Delacruz compartilhou sua visão para a música e seu título, destacando a metáfora de aventura e liberdade contida na letra. No refrão, o eu lírico convida uma garota para uma jornada de descobertas, com versos que dizem: “Nessas aventuras, pode me chamar de Aladdin”, ressaltando a beleza de se abrir a novas experiências.

Novas aventuras não é uma metáfora contida somente na letra e no convite feito para a garota em questão, mas também retrata a nova fase do artista, que enfrentou desafios relacionados às suas cordas vocais e precisou se afastar de sua rotina, e logo abraçar um período de recuperação, cheio de regras, exercícios com fonoaudióloga e claro, muita disciplina, isso tudo para poder voltar a cantar, seja em estúdio em novos projetos, e mesmo nos shows, que acabam exigindo ainda mais do cantor.

Desta forma, Delacruz ainda destaca a importância dos fãs neste momento: “é uma volta muito aguardada, tanto por mim quanto para eles, mas eu ainda preciso ganhar ‘ritmo de jogo’, então eu conto essa galera para me apoiar, seja nas redes ou nos shows. No fim das contas, é a energia deles que me manteve focado”, afirma.

“Aladdin” ganha clipe descontraído

Além das plataformas, a faixa também chega ao canal do YouTube de Delacruz. Gravado em Paris (França) e Amsterdã (Holanda), o filme captura a essência descontraída da música, enfatizando a autenticidade e naturalidade, e não o tradicional foco em qualidade extrema, como a maioria dos audiovisuais do estilo: “passei por muita coisa nesses tempos, foi medo, insegurança, ansiedade em estar 100%, e justamente por isso quis um clipe que fosse leve, descontraído, simplesmente mostrando a alegria que é estar de volta”, destacou o artista.

O clipe contou com a edição de Vilão Du Beat, o responsável por montar todo este quebra cabeça de imagens, feitas, inclusive, por celular. “Quando o pessoal fala sobre videoclipe todo mundo já imagina roteiro, grandes locações e tudo mais, mas a ideia de Aladdin foi diferente, o Delacruz propôs me levar com ele para a Europa e fazer tudo no freestyle, só sentimos a vibe da cidade e levamos algumas sugestões de locais. Foi mais de 1tb de arquivos para resumir em um filme curto, mas a expontaneidade do conteúdo deixou tudo mais tranquilo para mim”, afirma o editor.

Single antecipa novo álbum

“Aladdin” é uma prévia do próximo álbum de Delacruz, previsto para estrear ainda em 2023. O lançamento marca uma modernização em sua música, que poderá ser destrinchada melhor no projeto completo, em uma abordagem que inclui elementos de música eletrônica e muitos beats, enquanto ainda mantém as raízes do rap old school, que tornou Delacruz conhecido. O disco ainda carrega alguns elementos do “Nonsense”, seu último disco, onde o artista faz várias experimentações com base em sua recente imersão em teoria musical.

A responsabilidade por trazer todos esses elementos de forma harmoniosa, ficou a cargo do produtor JOK3R, que conta como foi todo o processo: “Tudo começou por entender a mente do artista, captar a vibe, entender o projeto de dentro para fora, para que aí, sim, eu colocasse meu entendimento no resultado final. Isso faz com que a sonoridade soe sempre muito original. Todas as músicas do disco seguem essa linha de raciocínio e por isso acho que é um trampo muito inovador, no disco todo”, destaca.

