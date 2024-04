Darby lança primeiro single “Tão Solto”

Nesta sexta-feira (5/3), surge uma nova e promissora adição ao cenário musical brasileiro: a banda Darby, composta por Bruno Alpino (Dona Cislene), Victor (Lupa), Malms (Mdnght/Breu) e Gui Americano (Skarto). Com uma proposta fresca e um som que mescla o melhor do rock dos anos 2000 com elementos do pop moderno, a Darby não é apenas um novo projeto. É também a consolidação de uma amizade de longa data entre os integrantes, e promete conquistar corações e ouvidos com seu primeiro single intitulado “Tão Solto”.

Em uma entrevista, os membros da banda compartilharam insights sobre a formação do grupo e o processo criativo por trás de sua música de estreia. A ideia de reunir os integrantes da Darby surgiu de uma simples mensagem de texto, como conta Bruno Alpino: “O Gui Americano um dia me mandou uma mensagem perguntando o que eu achava da ideia dele regravar as linhas de bateria de algumas músicas do meu recém-lançado projeto solo. Na minha cabeça, não fazia muito sentido, mas em contrapartida a proposta despertou uma curiosidade intuitiva de ver o que aconteceria caso nos juntássemos para mandar um som. Foi uma das noites mais divertidas da minha vida”, recorda-se Bruno.

Quando veio a ideia de seguir em frente e formar uma banda, Bruno e Gui combinaram de nunca tornar o projeto mais pesado do que podiam suportar. A motivação principal seria focar na música e, acima de tudo, divertir-se, sem trazer uma carga pesada e densa de fazer dar certo a qualquer custo e pagar as contas com música. “Então, nossa escolha dos integrantes sempre foi baseada na amizade e na mútua como músicos e pessoas, em quem gostaríamos de ter por perto. Acabou calhando de todos os membros estarem órfãos de banda à época”, diverte-se Bruno. “A gente sempre brinca com isso hoje em dia”, completa.

Crédito: Rui Rodrigues

Um furacão de boas energias



Já o nome “Darby” é fruto de uma inspiração peculiar durante um voo. “Tudo surgiu de um devaneio criativo em um voo. Eu sempre tenho umas curiosidades aleatórias e começo a querer entender um pouco sobre tudo. De repente, por qualquer motivo que seja, pensei: nossa, como será que deve surgir um furacão?”, lembra-se Gui Americano.



Para um furacão acontecer, uma série de fatores de complexidades distintas precisam entrar em sincronia. Ele nasce quando a água dos oceanos atinge temperaturas superiores a 26 °C e evapora. Ao subir, esse vapor encontra camadas mais frias e forma grandes nuvens de tempestades. Durante esse processo, a pressão atmosférica diminui e começa a atrair massas de ar para partes mais altas do céu.



“E, uau! Parecia que era exatamente isso que estava acontecendo com a nossa banda, ainda sem nome. Comecei a me questionar quantos fatores, de tantos anos atrás, precisaram acontecer, e quantas coisas se alinharam perfeitamente agora para essa banda finalmente surgir?”, pondera Gui, que, provavelmente, viu um “filme passar em sua cabeça”: lembrou da amizade entre os integrantes da futura banda, do ano em que se conheceram, 2010. “Daí, veio a ideia de pesquisar a lista de furacões que aconteceram nesse ano, e achar um nome maneiro pra banda”, contextualiza Gui.

Crédito: Rui Rodrigues



Ele fez uma lista com os furacões de 2010, mandou no grupo para votação e maior consenso já era o Darby, quando Bruno ponderou que furacão tem uma característica devastadora, que não era legal para se associarem a essa imagem. Eis que surge a cereja do bolo: “o Darby, em 2010, tinha potencial para ser um dos mais devastadores até então, mas não aconteceu absolutamente nada disso. Muito pelo contrário. Ele mudou de direção e acabou ocasionando ondas supermaneiras no litoral californiano que vários surfistas puderam curtir! Inacreditável! Isso tinha tudo a ver com a gente: uma banda que poderia ter surgido anos atrás, com um potencial gigantesco, mas não aconteceu por momentos distintos de cada um dos integrantes, e anos depois, ela surge em uma fase amadurecida de todos e com prioridades diferentes, sendo a primeira e mais alta na lista da banda a diversão”, explica Gui.



Exatamente nessa proposta, o primeiro encontro em estúdio pode ser descrita como uma experiência natural e suave, impulsionada pela amizade e pela paixão pela música. “Era um encontro de amigos, se divertindo. Foi tudo muito rápido!”, compartilha Gui.

Crédito: Rui Rodrigues

Primeiro single





“Tão Solto”, o primeiro single da Darby, nasceu de um momento leve e reflexivo na vida de Bruno Alpino. A música é uma mistura de romantismo, liberdade e nostalgia, refletindo sobre experiências passadas e o eu interior de cada membro da banda. Com uma sonoridade que transita entre diversas vertentes musicais, a faixa traz uma mensagem que vai além do simples contexto romântico. A canção reflete sobre a liberdade de continuar sonhando, de manter a essência e de se reconectar com o “eu criança”. Em um momento em que cada um dos integrantes se questiona sobre o adulto que se tornou, a música representa uma busca pela autenticidade e pela experiência plena da vida.



Produzida em parceria com o renomado produtor Ricardo Ponte, o single marca o início de um novo capítulo na carreira dos membros da banda Darby, que busca manter a leveza e a autenticidade. “É conseguir entregar a essência do rock com elementos do pop moderno para atingir um público ainda maior, mas deixar, acima de tudo, o legado da banda como uma energia positiva que vai reverberar na vida de muitas pessoas”, enfatiza Alpino.

Crédito: Rui Rodrigues

Em termos de estilo musical, a Darby se vê como uma banda do novo rock brasileiro, explorando novas sonoridades e se arriscando sem receios. “Queremos nos aventurar, testar sem medo, criar algo que lá de longe você escute e fale ‘ahh, é Darby com certeza!'”, afirma Alpino.

Para o futuro, a banda planeja fazer show de lançamento no segundo semestre, lançar novos singles – que já estão prontos, mas ainda não gravados –, e, finalmente, gravar um álbum completo com um conceito bem diferente para demonstrar a proposta completa da Darby, que ainda está sendo amadurecida. “Sonhamos em tocar juntos em festivais de grande expressão, e sem a cobrança de que tudo precisa dar certo. Diversão acima de tudo é o lema que nos rege desde o início de tudo”, conclui Gui.