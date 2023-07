Da libertação de campo alemão a 18 Grammys: 5 curiosidades sobre Tony Bennett

Tony Bennett conquistou os corações do público ao longo dos anos com sua voz cativante e performances memoráveis

Tony Bennett, o renomado cantor que encantou plateias por oito décadas, nos deixou nesta sexta-feira (21) aos 96 anos em sua casa em Nova York, conforme comunicado de sua assessora enviado à Associated Press. Diagnosticado com Alzheimer em 2016, Tony não deixou de se apresentar por mais cinco anos, mostrando a determinação e paixão pela música que o caracterizaram ao longo de sua carreira.

Conheça algumas curiosidades sobre esse ícone da música:

Guerra e Libertação: Aos 18 anos, em 1944, Bennett foi convocado para a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Participou da libertação de um campo de concentração na Alemanha e, após o conflito, integrou uma banda das Forças Armadas. Premiações: Bennett foi indicado ao Grammy 36 vezes, conquistando 18 prêmios. Além disso, recebeu dois prêmios Emmy em reconhecimento a sua brilhante carreira. Resposta Sutil: Quando questionado se estava cansado de cantar “I Left My Heart in San Francisco”, ele tinha uma resposta bem-humorada: “Você se cansa de fazer amor?”, mostrando sua paixão por essa icônica canção. Pintura e Arte: Além da música, Tony Bennett era apaixonado por pintura. Suas obras foram exibidas em prestigiosas galerias, como o Smithsonian American Art Museum em Washington. Chegou até a desenhar Lady Gaga nua para a Vanity Fair, um trabalho que foi leiloado por US$ 30 mil. Legado Financeiro e Familiar: O músico deixa uma fortuna estimada em US$ 200 milhões e foi pai de quatro filhos, deixando um legado não apenas musical, mas também familiar.

Tony Bennett, elogiado por Frank Sinatra como o melhor cantor de pop do mundo, conquistou os corações do público ao longo dos anos com sua voz cativante e performances memoráveis. Sua carreira teve altos e baixos, mas ele sempre encontrou forças para seguir em frente e retornou aos holofotes na década de 90, graças ao talento de seu filho Danny, que assumiu a administração de sua obra.

Sua última aparição pública foi em agosto de 2021, quando encantou a plateia ao lado de Lady Gaga no Radio City Music Hall, em Nova York. Tony Bennett será lembrado como um dos grandes ícones da música e sua influência continuará viva através de suas melodias que ecoarão eternamente em nossos corações.