CPM22 lança “Tudo vale a pena?” com Sergio Britto, dos Titãs

Lançamento marca o Dia do Rock, comemorado nesta terça-feira

A banda CPM22 lança, nesta quarta-feira (13), Dia Mundial do Rock, o single “Tudo vale a pena?”, em parceria com Sergio Britto dos Titãs. A primeira parceria do CPM22 com Sergio Britto é resultado da admiração mútua entre os artistas.

“Quando o Badaui me procurou pra gente tentar compor alguma coisa juntos já tínhamos nos encontrado algumas vezes. Lembro bem da vez que ficamos trocando uma ideia e acabamos até dividindo o vocal de “Epitáfio” no show de uma rádio. Sempre achei o CPM22 a banda mais legal da sua geração”, conta Sergio Britto.

Com letra de Sergio Britto e Badaui, “Tudo vale a pena?”transmite uma mensagem positiva ao falar de coisas do dia a dia. A música é assinada por Britto e o guitarrista Luciano Garcia.

“A letra fala sobre coisas simples e corriqueiras às vezes boas, às vezes ruins, mas que vale a pena pelo aprendizado e reconstrução, desde que se tenha a alma evoluída”, diz Badaui.

Britto lembra, “a mensagem que Badaui mandou dizia mais ou menos assim – “Vamos fazer uma aí? Uma música pra cima, com um recado positivo e um refrão forte. Vamos nessa? No mesmo dia bolei o refrão e uma primeira parte da música, Badaui escreveu o resto e o Luciano deu uma arredondada em tudo”.

“Além da participação de uma importante figura do Rock e do Punk Rock nacional, um ídolo como o Sergio Britto, a maior satisfação foi compôr a música em parceria com ele. Acredito que vá agradar tanto ao público do CPM22 quanto do TITÃS”, comenta Badaui.

E Britto completa, “a música tá aí pra quem quiser conferir, foi um prazer gravar com eles. Acho que conseguimos realizar a ideia – ficou foda!”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tudo vale a pena?” foi produzida por por Luciano Garcia, Ali Zaher Jr e Philippe Fargnoli e estará disponível em todas as plataformas digitais com distribuição Ditto Music Brasil.