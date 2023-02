Conheça o DJ de funk brasileiro dono do remix que Rihanna usou Super Bowl

No mês passado, a equipe dela entrou em contato com o time de Klean no Brasil para pedir autorização e usar a canção no evento

O remix da música “Rude Boy”, bem brasileiro e com batidas de funk que Rihanna cantou no Super Bowl do último domingo (12), é de autoria de um brasileiro. Nascido em Itarantim, na Bahia, o jovem Ewerthon Carvalho Santos, 20, conhecido como DJ Klean, foi quem, por brincadeira, montou a nova versão da canção.

O registro foi publicado por ele ainda em 2020 em suas redes sociais. Na ocasião, ele não tinha a menor pretensão de ficar conhecido no mundo todo. “Estava eu, ouvindo minha música favorita da Rihanna, ‘Rude Boy’, quando de repente resolvi fazer uma brincadeirinha com o vocal e deixar a música bem ‘abrasileirada’. Espero que gostem do resultado”, postou ele.

E quem gostou mesmo foi a própria cantora de Barbados. No mês passado, a equipe dela entrou em contato com o time de Klean no Brasil para pedir autorização e usar a canção no evento de futebol americano. A princípio, o brasileiro achou que fosse piada.

DJ Klean começou a tocar aos 15 anos. Pelas redes sociais, onde agora ostenta mais de 40 mil seguidores (e subindo), gosta de divulgar as festas e bailes onde costuma tocar.

O ano de 2022 foi o que mais rendeu frutos ao garoto. Ao todo, foram 12 sons lançados, seis de autoria própria e outros seis remixes, sendo alguns deles em colaboração com amigos. Àquela altura, ainda não fazia ideia do que estava para acontecer.

Além de produzir para outras pessoas, Klean também se viu subindo de patamar quando ficou responsável por produzir a trilha sonora original de “The Beat Diaspora”, uma série YouTube Originals no canal do Kondzilla.