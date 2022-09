Conheça o Alto Volume, projeto que abre espaço para bandas de rock do DF

Todas às quartas-feiras o Alto Volume convida ao palco do O’Rilley Pub bandas independentes do quadradinho

O Alto Volume é um projeto que abre as portas semanalmente para bandas de rock independentes do DF e do entorno. Nele, ocorre o ‘Quarta Autoral, evento realizado toda quarta-feira com três bandas se apresentando no palco do O’Rilley Pub, na 409 Sul.

O projeto começou em 2018 e, desde então, acumula mais de 300 materiais já cadastrados. Cezar Degraf, coordenador do Alto Volume, fala sobre a importância de fomentar a cultura do rock brasiliense. “Percebi que temos muitos talentos que precisam ser descobertos. Muitas bandas fazem sons excelentes mas faltava um espaço para tocar”, afirma, em entrevista ao Jornal de Brasília.

O Alto Volume acaba se tornando uma vitrine para quem se apresenta, o que acaba por abrir portas aos artistas. “Recentemente nós tocamos no Capital Motoweek com material que gravamos no Alto Volume”, conta Suzano Almeida, integrante da Intokável, uma das bandas que passou pelo projeto.

Selecionando os artistas

A escolha de bandas é feita pelo e-mail. Qualquer banda pode enviar o material para o projeto, desde as que estão iniciando agora ou até mesmo as mais consolidadas. “O evento é democrático e feito para todo mundo, é só enviar o e-mail para o Alto Volume que sua banda vai tocar”, assegura o idealizador. O e-mail é [email protected].

Além dos prodígios musicais, bandas renomadas já passaram pelo palco do O’Rilley Pub. Paralamas do Sucesso e Sérgio Britto (Titãs) são alguns dos nomes. “É muito legal contribuir dessa forma, trazer bandas do DF e do Entorno para tocar em um palco como esse”, finaliza Cezar.

Foto: Divulgação

Matinê

O projeto se expande cada vez mais. Além do ‘Quarta Autoral’, o Alto Volume conta com matinês aos sábados que ocorrem quizenalmente. O esquema é o mesmo, com o line-up composto inteiramente por bandas independentes.