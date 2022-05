Conheça Heloísa Araújo, cantora da comunidade indígena Kariri-Xocó

“Descobri a música por conta da minha mãe, sempre acompanhava ela nos ensaios da banda da cidade em que morávamos”, conta Heloísa

Heloísa Araújo ficou conhecida ao participar do programa “Canta Comigo” da TV Record, apresentado pelo Rodrigo Faro, nascida no interior de Alagoas foi criada em uma comunidade indígena chamada Kariri-Xocó, desde cedo demonstrou o apreço pelas músicas de sua aldeia o os cânticos populares cantados por seus familiares.

A música sempre esteve presente em sua vida, a jovem artesã lembra que aos 6 anos de idade descobriu que gostava de cantar, quando acompanhava sua mãe nos ensaios da banda da cidade.

“Desde muito nova admirava minha mãe e meus tios pelo dom que tem de cantar, tanto quanto os cantos da aldeia, quanto às músicas populares, e desde então queria isso pra minha vida”. conta Heloi

Heloisa que vive atualmente em Brasília em uma reserva indígena batizada com o nome de Kariri-Xocó DF, conta que não sente a diferença da mudança de cidade, pois basicamente segue a mesma rotina, com seus cânticos próprios da aldeia, pedidos para a mãe natureza, além dos seus artesanatos. “Sempre estamos nos conectando com nosso sagrado Ritual ouricuri”, comenta Heloísa.

Fora sua rotina na comunidade, seu maior desejo é focar em sua carreira na música, desfrutar de todas as portas que estão sendo abertas para ela, e cativar as pessoas com a sua voz.

Sabendo que o povo indígena ainda recebe muito preconceito em diversas áreas, ela encara essa oportunidade de mostrar o seu talento na música como uma forma de se auto afirmar, de mostrar que com esforço todos podem fazer o que quiserem.

“Porque a nossa conquista levanta a voz e quebra os paradigmas do que a sociedade impôs que só podemos viver dentro da natureza e não ter contato com a tecnologia”, declara.