Com participação de Naldo Benny, Marvyn lança “Nem Me Beijou”

Artista brasiliense fala sobre o feat e conta como conheceu Naldo

O cantor Marvyn lançou, nesta sexta-feira (25), o single “Nem Me Beijou”. A faixa tem participação de Naldo Benny, artista com história no funk carioca que voltou aos holofotes nacionais recentemente.

“Estou super empolgado com essa música, pois ela marca uma nova fase na minha carreira”, antecipa Marvyn, que comemora ainda o feat com o Naldo. “Com isso, nós vamos levando Brasília ao cenário nacional.”

Marvyn conta que conheceu Naldo após fazer um cover de uma das músicas do carioca. “Ele viu [o cover], iniciamos uma conversa e nos tornamos amigos. Fui ao Rio de Janeiro ano passado e combinamos de ir à praia, mostrei a música pra ele, ele gostou. Tempos depois, decidimos fazer esse feat”, explica o brasiliense.

A canção é um afrobeat, com algumas batidas eletrônicas e riffs de guitarra. O single tem produção de Ally Akin. Ouça “Nem Me Beijou”: