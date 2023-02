Com participação de Léo Santana, Turma do Pagode lança terceiro EP do ‘TDP 20’

Clipe já está disponível no YouTube

O grupo Turma do Pagode dá sequência ao lançamento de ‘TDP 20 Nossa História’, trabalho em comemoração aos 20 anos de carreira, e disponibilizou, nesta sexta-feira (10), em todas as plataformas de streaming, o EP3.

O carro chefe do novo trabalho é a inédita “Pintando o Sete” (Leandro Filé/Rosyl/Léo Menezes) com participação de Léo Santana. O registro em vídeo do encontro da Turma do Pagode com o cantor baiano está disponível no canal oficial do grupo.

“‘Pintando o Sete’ é uma música bem dançante e pra cima e encaixou perfeitamente com a linguagem e o jeito do Leo Santana. E a participação dele colaborou para a música crescer muito como vocês podem ver no vídeo”, comenta Marcelinho TDP. “Essa é uma participação que a gente já tentava há um bom tempo, mas não aconteceu antes por causa das agendas. E pra gente é uma honra e uma alegria enorme ter um artista gigante em todo o país no nosso trabalho em comemoração aos 20 anos de carreira. Aconteceu na hora certa!”, completa Marcelinho.

“É sempre um prazer dividir o palco com os amigos do Turma do Pagode e poder participar de um momento tão especial como esse. Afinal de contas, 20 anos não são 20 dias, não é mesmo? Desejo todo sucesso para essa galera que faz um som tão bom e que eu curto demais. Espero que o público goste muito de nossa música, pois gravamos ela com muito carinho”, diz Léo Santana.

Durante os encontros para seleção de repertório para TDP 20, a inédita “Atestado” (Cleitinho Persona/Elizeu Fernandes/Rodrigo Oliveira) conquistou os integrantes da Turma do Pagode já na primeira audição. “Essa música é de alguns compositores de São Paulo que nós já gravamos em outros trabalhos e logo de cara todos nós gostamos muito. Ela é bem radiofônica, uma música que a gente gosta bastante, uma unanimidade entre a gente”, conta Marcelinho.

Completam o EP3 “Aonde Quer Chegar/Se eu Pudesse” e”Cobertor de Orelha/Surpresa de Amor/A Gente Já Não Rola”, medleys que resgatam sucessos de diferentes trabalhos – Esse é o Clima, Mania do Brasil, Misturadin e Misturadin 2 – e fases da carreira Turma do Pagode.