CNCO cura os corações partidos com seu novo single “La Equivocada”

O lançamento é um hino para todos que se apaixonaram pela pessoa errada e acabaram com os corações quebrados

O quarteto multiplatina e nomeado ao Latin GRAMMY®, CNCO, lança hoje (10) a nova faixa “La Equivocada”. Esta balada rítmica é um hino para todos aqueles que se apaixonaram pela pessoa errada e acabaram com os corações partidos. Richard, Erick, Christopher e Zabdiel continuam demonstrando seu desenvolvimento, apresentando suas performances vocais mais maduras até o momento. Clique AQUI para ouvir!

Confira: https://cnco.lnk.to/LaEquivocada

Assista: https://youtu.be/fUU26nPZ7sc

Dirigido por Daniel Eguren, o videoclipe retrata o personagem principal da música, a equivocada, que na medida em que mata os sonhos sentimentais e profissionais de cada um dos membros, os deixa com a necessidade de falar sobre suas experiências em um grupo de apoio. Clique AQUI para assistir ao vídeo!

Foto/Reprodução

O lançamento de “La Equivocada” segue o sucesso “Party, Humo y Alcohol”, de estilo anos 80, que acumula mais de sete milhões de visualizações no YouTube.

Na recente 34ª entrega anual do Prêmio Lo Nuestro, CNCO foi o grupo mais premiado, com três prêmios no total nas categorias pop – “Grupo ou Duo do Ano – Pop”, “Álbum do Ano – Pop” (Déja Vu) e “Canção do Ano – Pop” (“Tan Enamorados”).

No ano passado, CNCO deu início a sua nova era como quarteto, estreando seu single “Toa La Noche” no Prêmios Juventud da Univision. Após o lançamento, o grupo embarcou em sua turnê de 16 shows em boates nos Estados Unidos, dando aos fãs a chance de vê-los em um ambiente mais íntimo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CNCO foi nomeado para a lista Forbes 30 Under 30 Music, Geração 2021, sendo o único grupo de artistas latinos a aparecer na lista. Com foco nos músicos que estão subindo nas paradas e criando tendências, os membros desta lista são escolhidos por juízes como Taylor Swift, que fez parte da Geração 2014.

Sobre CNCO

Graças ao apoio de seus milhares de seguidores, conhecidos como CNCOwners, em todo o mundo, o grupo CNCO se posicionou não apenas como uma referência na música latina, mas também na cultura global. O quarteto multiplatinado, nomeado ao Latin GRAMMY®, é composto por Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez, e Zabdiel De Jesús. Suas realizações incluem mais de 7 bilhões de visualizações, 5 bilhões de streams, e milhões de ingressos vendidos internacionalmente.

Foto/Reprodução

Além disso, o grupo ganhou nove Prêmios Latin American Music Awards, seis Prêmios Juventud, quatro Prêmios Billboard, três Premios Lo Nuestro, três Premios Tu Mundo, dois Prêmios iHeartRadio Music Awards, três Prêmios Teen Choice Awards, assim como um Kids Choice Award e um MTV VMA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CNCO se apresentou no Good Morning America, em Times Square para o Ano Novo de 2019, e no Teen Choice Awards. Aclamado pela grande imprensa e plataformas de mídia, o grupo tem recebido críticas e apoio da People, Rolling Stone, VEVO LIFT e MTV Push desde sua criação.