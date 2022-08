“Clipe mais lindo que já fiz”, diz Clara Lima sobre novo single “Pega a Visão”

Em colaboração com o produtor musical Paiva, a rapper deixa vibe alto astral de lado para resgatar o “papo reto”

A rapper Clara Lima lançou, nesta quarta-feira (3), a faixa “Pega a Visão”. Com produção musical de Paiva, a música vem acompanhada de videoclipe, que já está disponível no canal da cantora no YouTube.

O single dá sequência a série de lançamentos mensais da rapper em 2022. Desta vez, Clara Lima deixa um pouco de lado a positividade marcante das últimas canções e aposta em um retorno às suas origens no hip-hop.

“Esse som sai um pouco daquela vibe mais tranquila das últimas músicas, resgata um estilo de beat e um jeito de rima que a galera já me viu rimando e gosta bastante. Aquele papo de visão mesmo” afirma a cantora.

Com direção de Torvic Vision, o audiovisual reflete as linhas da rapper em “Pega a Visão”, mostrando Clara Lima dando a “volta por cima” ao lado da família e servindo de referência para os mais novos. “’Pega a Visão’ é o clipe mais lindo que já fiz. Torvic e toda a equipe conseguiram captar a essência da melhor forma possível”, destaca.

Anteriormente, a cantora lançou os singles “Beira do Mar”, faixa com produção de Rizzi Get Busy, em junho, e “Mesmo que Demore”, com produção de Teo Guedx, em maio.

Sobre Clara Lima

Nascida e criada na Zona Norte de Belo Horizonte (MG), Clara Lima iniciou sua trajetória nas batalhas de rima da capital mineira, sendo a primeira mulher a representar Minas no Duelo Nacional de MC’s.

A rapper, que também já fez parte do conjunto DV Tribo, ao lado de nomes como Djonga, FBC e Hot & Oreia, já lançou os EPs Transgressão (2013) e Só Sei Falar de Amor (2021), e o álbum: Selfie (2019). Em 2022, a cantora uniu rap e MPB no projeto Som Que Vem da Alma.